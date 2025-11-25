美中通話後 美財長：美對台立場不變 川習明年可能會面4次

中國國家主席習近平昨天晚間與美國總統川普(Donald Trump)通話後，美國財政部長貝森特(Scott Bessent)今天(25日)受訪時表示，美國對台灣的立場「沒有改變」。他也引述美中一項協議指出，中國將在未來三年半內購買8750萬公噸的美國大豆，並透露雙方領導人可能在未來一年內四度會面。

川普與習近平在台灣時間24日晚間互通電話，據中國官媒新華社報導，習近平闡明中國在台灣問題上的立場，川普則稱「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

不過，川普隨後在自家社群平台真實社群(Truth Social)發文提及兩人通話時，並未提及台灣部分。

貝森特今天接受CNBC訪問時表示，美國對台立場「沒有改變」。

貝森特指出，美國和中國永遠是天生的競爭對手，但兩國關係目前處於良好狀態。

貝森特還說，川普與習近平在接下來一年內可能會見面四次，包括川普可能出席中國於明年主辦的亞太經濟合作組織(APEC)峰會，以及習近平將前往美國參加二十國集團(G20)年度會議。

此外，他指出，兩位領導人也將前往彼此的國家進行國是訪問。