美中通話提及台灣、烏克蘭 川普預告明年4月訪中

美中領袖再度通話，根據中國外交部「習近平週一與川普進行了通話」，國際媒體分析解讀是中國主動。

美國總統川普24日社群媒體貼文證實接受習近平邀請，將於明（2026）年4月訪問北京，他也邀請習近平明年底國是訪問。

川普表示討論烏克蘭、吩坦尼，以及美國大豆採購等議題，「我們與中國的關係極為強健」，貼文中沒有提到台灣。

這是兩人上個月在南韓會面後再次通話。北京方面率先公布內容，但未提及國是訪問，只表示2位領導人討論貿易、台灣與烏克蘭。根據中國外交部，習近平告訴川普「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」；並期盼烏克蘭危機早日達成「公平、持久、有約束力的和平協議」。

國際媒體引述中國外交部在通話摘要中「美方理解台灣問題對中國的重要性」。白宮發言人李威特告訴記者通話重點在貿易，歷時約1小時。

這次通話的時機，正值川普政府推動結束烏克蘭戰爭之際，同時因日本首相高市早苗「若台海開戰，日本自衛隊可能介入」的言論導致中日關係惡化。華府智庫史汀生中心學者孫韻判斷，「中國擔心與日本之間的緊張局勢升級，習近平提到台灣和戰後國際秩序，正是針對與日本就台灣問題的爭執。」

