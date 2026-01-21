美中關稅壁壘與 AI 技術革命交會 東海邀重磅講者深度剖析

東海大學與台中市政府1月30日舉辦講座，邀請前行政院副院長杜紫軍及前外交部政務次長令狐榮達，分別從「國家產業戰略」與「國際地緣政治」兩大視角切入，為台中產業在險峻的全球局勢中，錨定 AI 與永續轉型的生存座標。 圖：東海大學/提供

[Newtalk新聞] 站在美中關稅壁壘與 AI 技術革命交會的暴風眼，精密機械重鎮的台中市該如何面對？東海大學與台中市政府1月30日舉辦講座，邀請前行政院副院長杜紫軍及前外交部政務次長令狐榮達，分別從「國家產業戰略」與「國際地緣政治」兩大視角切入，為台中產業在險峻的全球局勢中，錨定 AI 與永續轉型的生存座標。

計畫主持人、東海大學 EMBA 教授王鳳奎指出，全球競爭規則正在重新洗牌，地方產業若只專注製造效率，卻聽不懂國際政策與地緣政治的「潛台詞」，將難以在新供應鏈秩序中占有一席之地。他強調，台中雖擁有全球罕見、層次完整的製造業聚落，但中小企業若無法將抽象的地緣政治風險，轉譯為具體可執行的經營決策，將面臨被邊緣化的高度風險。

王鳳奎表示，本次講座的核心價值，在於將宏觀的國家級戰略，轉化為地方產業可實踐的行動指引。身為全國工業總會最高顧問、曾任經濟部長的杜紫軍，將從國家經濟治理的高度出發，解析在 AI 技術重塑生產力的關鍵時刻，如何將數位轉型與綠色轉型結合，形塑台灣製造業對抗外部地緣政治波動的內在競爭力，並進一步說明地方政府與產業聚落在國家經濟韌性中所扮演的關鍵角色。

現任對外關係協會會長、曾任臺中市副市長的令狐榮達，則將聚焦美中關係的動態演變。他將剖析國際政治角力如何具體傳導至貿易、投資與供應鏈配置，並針對台中這類高度出口導向的城市，提出建立長期對外連結與風險分散的實務建議，協助企業在地緣政治夾縫中，尋求更具韌性的發展路徑。

台中市經發局長張峯源強調，這不僅是一場單向輸出的講座，更是為台中產業鏈打造的「戰情室」。在 2026 年開春之際，透過產官學三方的深度對話，期望為特定工廠與中小企業建立一個具備前瞻視野的決策支援平台，協助企業在高度不確定的環境中，找到清楚、可行且能落地的轉型方向。

