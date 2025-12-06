美中關稅戰暫歇 全球2026年怎變化？學者分析台灣「三大外部挑戰」

中美關稅戰雖然暫歇，但兩岸製造業價值鏈已重新大洗牌，學者認為明年台灣將面臨美國優先、大陸國產替代、ECFA 效應常態化三大外部挑戰。政治方面，在美國總統川普明年訪問大陸之前，美台關係成為美中關係的引爆點機率不高。本報資料照片

中美關稅戰雖然暫歇，但兩岸製造業價值鏈已重新大洗牌，學者認為明年台灣將面臨美國優先、大陸國產替代、ECFA 效應常態化三大外部挑戰。政治方面，在美國總統川普明年訪問大陸之前，美台關係成為美中關係的引爆點機率不高。

中華經濟研究院大陸經濟研究所副所長吳佳勳，在政大學國關中心、跨界創新與前瞻論壇、中經院大陸經濟研究所、中華國際投資促進會、亞非區域暨治理發展協會舉辦的「2026年：美中台關稅、科技戰與台灣經濟前景研討會」指出，在美國優先方面，貿易保護主義升溫，迫使供應鏈在地化，企業面臨強權博弈下的選邊站壓力與成本劇增。

大陸國產替代要注意什麼？

在大陸國產替代方面，紅色供應鏈加速自主化，排擠台灣中間財出口，成熟製程與基礎工業面臨嚴峻的市場競爭。至於ECFA 效應常態化方面，讓利時代已成過去，關稅優惠取消，傳統失去價格優勢，結構性轉型迫在眉睫。

展望2026年，華南金創業投資董事、半導體趨勢專家陳子昂強調，全球AI需求只是起點，包括HPC晶片、AI伺服器與先進封裝都將迎來長期成長。尤其看好CPO矽光子與AI Agent帶來的新一波算力革命，將推升散熱、封裝、伺服器與晶片材料全面受惠。台灣由「強硬體，弱應用」走向AI生態競逐，既是挑戰，也是下一個兆元契機。

中華經濟研究院大陸經濟研究所所長劉孟俊認為，美國拜登政府就採取「小院高牆」的戰略模式，管制晶片、半導體設備輸入大陸，但大陸也有很多預防動作，大量買進較舊世代的晶片製造設備，甚至是二手的設備，在缺乏先進晶片下開發AI其他路徑等。「面對美國圍堵，大陸的突圍策略，雙軌並行，長短結合，採彎道超車跟換道超車。」

劉孟俊指出，其中「彎道」是中芯國際以現有設備推動製程微縮逼近物理極限，「換道」是透過「本源悟空量子電腦」持續換代，從實驗室邁向實用化。

全國工業總會大陸處處長黃健群認為，以往大陸經濟是出口、投資、消費「三駕馬車」拉動，但現在要靠「結構跟動力的調整」，大陸在「十四五」規劃時講國際國雙循環，但到了「十五五」規劃，只講國內，也就是把經濟增長動能，更多放在內需市場。「但大陸現在的確面臨中等收入陷阱，他們人均GDP 1.35萬美元左右，而且還有房地產制約的影響。

兩岸關係重點是什麼？

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，2026年兩岸關係裡台灣應該關注三個議題，首先就是美國馬上將面臨期中選舉，台灣也要進行年底9合1選舉，在這種內外的美中美台的選舉架構下，美中太平洋「大兩岸」將高度制約台海「小兩岸」。

因此張五岳指出，在美國總統川普明年訪問大陸之前，美台關係成為美中關係的引爆點機率不高。從現在到明年3月大陸全國人大通過「十五五規畫」前，是兩岸推動民間交流、社會交流的機遇期，「尤其12月要注意中央經濟工作會議、兩岸企業家峰會、上海台北雙城論壇三件大事，兩岸關係在12月底前不會太差。」

台灣大學經濟系名譽教授林建甫提到，美國對等關稅其實對台灣傳統產業的衝擊其實不高，但重點是衝擊就業人數，因為傳統產業創造90%的就業。此外未來大家很擔心美國 232 條款（美國「貿易擴張法」第232條，授權總統以國家安全為由對特定進口商品實施貿易限制措施，包括加徵關稅和設限進口配額），因為條款最初是針對國安，但結果是無所不包，連藥品都被納入。

