美中防長今於大馬會面 赫格塞斯「嚴正關切」中方台海挑釁行徑

美國五角大廈今日（10/31）發布聲明表示，美國國防部長赫格塞斯和中國國防部長董軍今日在馬來西亞吉隆坡會面，赫格塞斯當面對中方近來在南海和台海的危險行徑表達「嚴正關切」。

五角大廈表示，赫格塞斯（Pete Hegseth ）週五與董軍在東協會議場邊舉行美中防長雙邊會談。聲明中說：「赫格塞斯部長重申印太地區權力平衡的重要性。他強調，美方對中國在南海、台灣周邊，以及針對美國在印太地區盟友與夥伴的行動嚴正關切。」

據美方聲明，赫格塞斯同時向董軍表明，美方無意挑起衝突，但會「堅決」捍衛美方在印太地區利益。

中國國防部尚未公布董軍與赫格塞斯的談話內容。

赫格塞斯今年9月與董軍通話時也提及，華府並尋求與北京爆發衝突，也無意推翻北京政權。董軍則在通話中強調漢美保持穩定與公開往來的重要性。董軍同時警告，任何支持台灣獨立的企圖必將失敗收場。

