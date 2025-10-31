美中防長會談 台灣議題交鋒

美中元首川習釜山會未提台灣，引發關注，在川習會隔天，美中兩國防長在馬來西亞舉行會談，提到了台灣。大陸國防部長董軍表示，美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對台獨；美國防長赫格塞斯則關注中國在南海、台灣周邊，及對美國在印太盟友和夥伴的行為，並強調美國不尋求衝突。

據中國國防部網站消息，10月31日上午，在馬來西亞出席第12屆東協防長擴大會的大陸國防部長董軍，與美國國防部長赫格塞斯會談。董軍提到，兩國防務部門要以實際行動落實川習會達成的元首共識，發揮高層戰略溝通的示範帶動作用，強化政策層溝通增信釋疑，拓展一線官兵良性互動，鼓勵院校、學界、戰略界為兩軍探索正確相處之道提供助力，構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係，為兩國關係平穩前行做好同向支撐。

董軍強調，「台海兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢。美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對台獨」；他稱，中國致力於和平發展，同時堅決維護國家安全利益，對侵權挑釁行為有充分實力從容應對。希望美方把不遏制中國、不尋求發生衝突的表態落實到行動上，與中方一起為地區和世界和平安全注入正能量。

赫格塞斯則在社群平台X上發文表示，他與董軍舉行良好及建設性的會面，他強調在印太維持勢力均衡的重要性，並表示美國密切關注中國在南海、台灣周邊，及對美國在印太盟友和夥伴的行為。赫格塞斯表示，美國不尋求衝突，並堅決捍衛美國的利益，確保美國在印太地區有維護自身利益的能力。

針對董軍的發言，我外交部昨嚴正駁斥，中華民國台灣主權獨立，與中華人民共和國互不隸屬，台灣的未來由全體台灣人民共同決定，更是客觀事實與國際社會的廣泛共識。中方慣常施壓脅迫他國附和或接受其立場，凸顯其傲慢與霸權心態，呼籲國際社會與民主台灣共同維護台海及區域的和平與穩定，反對中國片面改變現狀的企圖。