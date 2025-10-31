美中防長會談 赫格塞斯關切南海局勢與台海穩定

美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)今天(31日)出席東協國防部長層級會議，他在場邊與中國國防部長董軍會面。赫格塞斯對董軍表示，美國會堅定捍衛自身利益，維繫印太地區的權力平衡；赫格塞斯也關切中國在南海、台灣周邊的活動。

赫格塞斯在社群平台X上發文，稱與董軍的會面很好且具有建設性。赫格塞斯表示，美軍會繼續與中國解放軍討論共同關切議題；他說，「美國不尋求衝突，但會堅定捍衛自身利益，並且確保自己在區域內有維持這項目標的能力」。

赫格塞斯29日與日本防衛大臣小泉進次郎會面時，提到中國前所未有的軍事擴張與具侵略性的軍事行動，使得區域安全危脅越來越嚴峻與急迫。

董軍在美中防長會談上表示，美中應該強化互信與消除不確定性，他也呼籲兩國軍隊應該找到正確的相處方式。(編輯：許嘉芫)