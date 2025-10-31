美中防長會面 赫格塞斯：關注中國在台灣周邊行為

（中央社台北31日電）中國國防部長董軍今天早上與美國國防部長赫格塞斯舉行會談。赫格塞斯表示，關注中國在南海、台灣周邊，及對美國在印太盟友及夥伴的行為，並指美國不尋求衝突。董軍表示，希望美方把不遏制中國、不尋求發生衝突的表態落實到行動上。

正在馬來西亞出席第12屆東協防長擴大會的董軍，31日早上與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）舉行會談。

赫格塞斯在其X平台發文表示，他與董軍舉行良好及建設性的會面。他強調了在印太維持勢力均衡的重要性，並強調美國關注中國在南海、台灣周邊、及對美國在印太盟友及夥伴的行為。

赫格塞斯表示，美國不尋求衝突，並堅決捍衛美國的利益，確保美國在印太地區有維護自身利益的能力。

赫格塞斯表示，今天的會議是繼9月9日與董軍進行視訊電話會議之後舉行的，美方將繼續與中國人民解放軍就共同關心的議題進行討論。

據中國國防部，董軍表示，中國國家主席習近平與美國總統川普在韓國成功會晤，就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引，指出中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。

董軍表示，兩國防務部門要以實際行動落實好元首共識，發揮高層戰略溝通的示範帶動作用，強化政策層溝通，增信釋疑，開拓一線官兵良性互動，鼓勵院校、學界、戰略界為兩軍探索正確相處之道提供助力，構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係，為兩國關係平穩前行做好同向支撐。

董軍強調，「台海兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢。美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對『台獨』」。中國致力於和平發展，同時堅決維護國家安全利益，對侵權挑釁行為有充分實力從容應對。希望美方把不遏制中國、不尋求發生衝突的表態落實到行動上，與中方一道為地區和世界和平安全注入正能量。

中國國防部表示，雙方還就其他問題交換了意見。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1141031