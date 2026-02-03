美中雙軌並進 國民黨順應歷史與國際潮流的和平槓桿

當前國際政局正經歷一場劇烈的震盪，川普以美國優先的利己主義橫掃全球，美中關係進入「鬥而不破」的博弈新局。諷刺的是，正當全球領袖如英相施凱爾、加總理卡尼紛紛奔赴北京尋求戰略平衡，連川普都計畫年內與習近平舉行多次會面之際，賴清德政府卻仍死守親美抗中的教條，將台灣推向敵意螺旋的深淵。在此關鍵時刻，國民黨副主席蕭旭岑率團重啟中斷九年的國共論壇，在不違背歴史、不外於國際之下，展開兩岸對話。

此次「兩岸交流合作前瞻論壇」的重啟，本質上是一場高度「去政治化」的專業對接。如國民黨智庫副董事長李鴻源所言，團員多為水利、防災、AI、醫療等領域的專家，旨在解決人民生計問題。然而，賴政府卻動用國安體系進行打壓，甚至傳出有大學系主任因相關單位恐嚇而臨時抽身。藍營呼籲賴政府，勿以意識形態干預專業交流。

廣告 廣告

有親綠媒體將國民黨審查軍購預算與論壇惡意掛鉤，指控此舉為「條件交換」。蕭旭岑對此直言，國民黨嚴審預算是為民眾看緊荷包，這與兩岸交流是兩碼子事。在野黨監督政府窮兵黷武式的軍備競賽，是維護民主的職責，絕非賴政府口中的賣台。

國民黨主席鄭麗文日前提出的「美國是恩人，大陸是親人」論述，雖遭獨派人士陳峻涵等人抗議，卻精準點出了台灣的歷史定位與現實處境。蕭旭岑在受訪時明確表達認同，強調根據《中華民國憲法》，兩岸本就不是兩個國家，在血緣與文化上更是斷不掉的親人。

在俄烏戰爭邁入第四年、生靈塗炭的慘痛教訓下，台灣人最不需要的就是將自己置於險境。國民黨主張在深化台美關係的同時，維持兩岸對話，這不僅符合華府不希望台海失控的預期，更是為台灣在「川習宴」的菜單邊緣，爭取一個能自主呼吸的空間。

國民黨先北京、後華府的雙軌布局，展現了重返執政的清晰戰略。台灣不應成為大國博弈的棄子，更不該在自家門口築起高牆。唯有透過對話，才能在動盪的2026年，為台灣換來真正的和平與繁榮。

更多品觀點報導

民調黃金交叉在即 賴清德施政滿意度止跌回升

台股盤中大跌703點！法人統計歷年2月漲多跌少 法人這樣說

