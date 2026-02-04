美中領導人再通話 川普：談及台灣、俄烏等議題

（中央社記者侯姿瑩華盛頓4日專電）美中領導人今天再度通話，美國總統川普發文表示，他和中國國家主席習近平進行一通很長、很深入的通話，討論許多重要議題，包括貿易、軍事、他4月訪中行程、台灣、俄烏戰爭及目前伊朗局勢等。

川普今天在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他和習近平進行非常好的通話，討論了許多重要議題，包括貿易、軍事、4月訪問中國行程、台灣、俄烏戰爭、目前伊朗局勢、中國向美國採購石油與天然氣、中方考慮加碼購買美國農產品、飛機引擎交付，以及其他許多議題。（編輯：陳正健）1150204