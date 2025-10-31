美中一年後將再談判
美國貿易代表葛里爾證實，剛結束的美中貿易談判中，並沒有談到輝達Blackwell晶片，又在另一個新聞節目訪談時表示，對於北京是否履行貿易協議的調查，仍會繼續進行。財政部長貝森特則是在回答福斯新聞提問時預料，美國一年後將再與中方回到談判桌。
美國總統川普30日在返美途中透露，他與習近平未談及輝達晶片出口問題，並將與輝達執行長黃仁勳進一步溝通，但未涉及最先進的Blackwell。川普說：「這是中國與輝達之間的事，我們只是仲裁者。」
葛里爾10月30日在白宮外也告訴記者，川習會時僅簡短談到晶片的大原則，Blackwell晶片並未放上談判桌。
葛里爾30日在福斯商業台受訪時提到，對於北京履行第一階段貿易協議進度的調查，仍會繼續進行，「我們今天（在南韓）並沒有解決美中關係的全部問題。」
