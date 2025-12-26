美中2026史上最密集元首互動？美國前官員示警：「這1年」關鍵轉折，恐改寫國際秩序

美國國務院前亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）近日接受中國網媒《澎湃新聞》專訪時指出，2026年可能成為美中建交以來元首互動最密集、也最具戰略意義的一年。她透露，川普與習近平可能在一年內舉行多達四次會晤，包括川普訪中、習近平回訪華府、以及深圳APEC與邁阿密G20。她認為，雙邊溝通的恢復象徵兩國關係出現罕見的「托底機制」，短期軍事衝突風險也已低於前兩年。

董雲裳強調，元首定期會晤有助於避免突發事件造成雙邊關係「跑偏」。在兩國競爭加劇、地緣衝突頻仍的背景下，領導人之間的直接對話反而成為穩定大國關係的核心工具。

廣告 廣告

她指出，作為全球最重要的兩個經濟體，美中在經貿、執法、軍事互動、全球治理等領域仍存在大量合作需求，「競爭不等於零和」，協調仍不可替代。

中美元首頻率將創建交以來新高

董雲裳擁有超過25年美國國務院資歷，熟悉兩岸與亞洲事務，現任耶魯大學法學院高級研究員。她於12月隨美國外交政策全國委員會代表團訪問上海、北京與台北，返美後形容外界對美中關係的情緒「比過去幾年更樂觀」。

她說，釜山會晤後的氣氛延續至今，2026年可能出現四次元首會談，將創下美中關係正常化後的最高紀錄。若這些互動如期發生，將形成穩定的高層「對話節奏」，能在危機前有效消弭誤判。

美國國務院亞太事務代理助卿董雲裳（Susan Thornton）。(截圖自YouTube)

美國財長貝森特（Scott Bessent）今年11月也曾透露類似訊息，稱川習兩人可能在多個場合多次碰面，包括川普訪中與習近平訪美。

川普政府逐漸形成「對中政策的一致性」

談到川普重返白宮後的美中互動，董雲裳認為雙方已從早期的劇烈對抗走向「相對穩定的軟著陸」。她說，美中在初期以施壓與探底方式交手，但中國並未在壓力下讓步，促使川普政府調整策略，以更為對等的姿態推動談判，結果反而更有效率。

她分析，財長貝森特如今在美中經貿政策中握有實質主導權，國防部長赫塞斯對中國議題也保持一致立場，強調避免衝突。這些跡象代表川普政府對中政策正在建立逐漸清晰的框架，不再像初期那樣多線混戰。

至於川普稱與習近平會面是「G2會議」，她認為這反映美方默認中國是「同一量級大國」（near-peer competitor），但是否將G2作為治理架構，仍待觀察。

軍事衝突風險下降：「最危險的時間點已過」

董雲裳坦言，相較於外界一、兩年前對美中爆發軍事衝突的高度擔憂，她對未來兩年的風險已不如過往悲觀。她直言，「最嚴重且具破壞性的干擾風險，比過去低了。」

她認為，美中雖仍可能受到突發事故、台海局勢、南海摩擦或北韓行動等因素影響，但只要高層保持對話節奏，甚至一年數度會面，衝突風險便會持續下降。

展望未來美中關係，她強調，美中仍是全球不可分割的兩大力量，無論是氣候變遷、供應鏈、金融穩定，或區域安全議題，兩國都有不可替代的合作需求。

董雲裳總結，若明年與後年能維持高頻率的元首會晤，將有助於在雙邊關係動盪時提供「托底」，確保競爭不走向失控。她並重申，目前美中關係「比疫情以來任何時候都要好」。



更多風傳媒報導

