美中AI競賽！ 華府偕日韓8盟友12/12共商強化關鍵礦物供應鏈

2010年10月，中國江蘇省連雲港的工人正在搬運準備出口的稀土。路透社資料照片



美國尋求降低對中國依賴之際，國務院負責經濟事務的高階官員表示，華府將尋求與8個盟國達成協議，以強化人工智慧（AI）技術所需的電腦晶片與關鍵礦物供應鏈，首輪會議將於12日在白宮舉行。

彭博社週一（12/1）刊出美國國務院經濟成長、能源暨環境事務次卿海伯格（Jacob Helberg）的專訪內容指出，這場會議將有來自日本、南韓、新加坡、荷蘭、英國、以色列、阿拉伯聯合大公國及澳洲代表參加，將聚焦於達成能源、關鍵礦物、先進半導體製造、AI基礎設施及運輸物流等領域的協議。

海伯格表示，選擇這些國家與會的考量因素眾多，其中包含他們擁有全球最重要的半導體企業以及關鍵礦物資源。「當前AI領域顯然是美中角逐的局面」，他指出，美國希望與中國保持積極穩定的關係，但同時也做好競爭準備，確保本國企業能持續開發顛覆性技術，而不受強制性依賴關係的束縛。

這項倡議奠基於美國歷屆政府多年來在關鍵礦物供應鏈的努力。首屆川普政府時期，美國國務院啟動「能源資源治理倡議」（ERGI），保障鋰、鈷等關鍵礦物的供應鏈安全；拜登政府則發起「礦物安全夥伴關係」（MSP），旨在將外資和西方專業技術引入開發中國家的採礦業。

即便如此，美國等國家仍未能打破中國對稀土供應的壟斷地位。國際能源總署（IEA）數據顯示，中國擁有全球逾90%的稀土及永磁材料精煉量能，位居第二的馬來西亞僅佔4%。中國10月初宣布加強稀土出口管制，但在美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平會晤後同意暫緩執行一年。

海伯格表示，與拜登時期涵蓋10多個核心國家的倡議不同，他將重點放在生產國。他指出，首屆川普政府的倡議雖側重於關鍵礦物，但當時ChatGPT等AI平台尚未公開發布；新計劃將著眼於AI技術的各個層面，而非僅限單一領域。

海伯格將這項與可信賴盟友合作的AI倡議，定位為「以美國為中心」的戰略，而非針對中國做出反應的戰略。年僅36歲的他曾任矽谷科技公司Palantir執行長卡普（Alex Karp）的高階顧問，並共同創辦「國會山莊與矽谷論壇」（Hill & Valley Forum），尤其聚焦美中競爭及AI等技術發展議題。

