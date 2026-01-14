美主導「雙亞」走廊開發案 引進稀土礦物

記者施欣妤／綜合報導

亞美尼亞與亞塞拜然去年在美國斡旋下，簽署和平協議，結束近40年衝突，並同意建立名為「川普國際和平與繁榮之路」（TRIPP）的運輸走廊。亞美尼亞13日更宣布，將由美國掌握新成立的「TRIPP開發公司」74%股權，實質營運這條連結雙亞的關鍵廊道，推動將稀土等關鍵礦產輸往美國，同時提升美方在南高加索地區影響力。

與亞美尼亞合資 美持股74%

TRIPP是一條途經亞美尼亞，連結亞塞拜然與其飛地納希契凡的交通運輸走廊。「雙亞」與美國去年12月達成初步共識，由美國負責開發亞美尼亞境內約42公里部分，並由美、亞合資成立「TRIPP開發公司」負責基礎建設的開發與設施營運。

廣告 廣告

亞美尼亞外長米爾佐揚13日訪美，與美國務卿盧比歐共同宣布最新進展，確定由美方取得「TRIPP開發公司」74%股權，並協議50年後亞美尼亞持股可增至49%；且亞美尼亞保有海關及邊境管轄之主權，負責安全監控與移民管制，緩解國內對主權受損的憂心。

這條涵蓋鐵路、公路運輸、天然氣管線與電纜等設施的關鍵走廊，有助亞塞拜然與飛地直接連接，以及推動亞美尼亞進入國際市場。對美國而言，TRIPP計畫將加速稀土等關鍵礦產與原物料，運往美國市場。

盧比歐盛讚TRIPP框架為全球典範，「展現在不削弱主權與領土完整下，對外開放經濟活動與創造繁榮」。米爾佐揚也說，這是朝實現和平協議的重要一步，有助促進區域互通、提升經濟效益，同時確保持久和平與繁榮。

改寫南高加索格局 削弱俄勢力

隨著「雙亞」與俄羅斯的關係惡化，美國積極填補在南高加索區域的影響力真空，且未來走廊全線建成後，若加上土耳其部分，將可連結中亞、裏海至歐洲，避開俄國。此外，該走廊緊鄰伊朗邊境，有助阻擋德黑蘭影響力向北擴散。

米爾佐揚（左）訪美會晤盧比歐，宣布將「TRIPP開發公司」74%股權交給美國。（達志影像／美聯社）

TRIPP走廊。