美乳女神全裸捧酥胸！遭質疑不天然「現場開放驗貨」超火辣

席德妮史威尼紅毯造型超性感。（圖／車庫娛樂、翻攝自席德妮史威尼Instagram）





全球暢銷小說改編鉅片《家弒服務》於12月19日在北美上映，目前票房已經突破4650萬美金（約14.6億台幣）。禁忌慾望與裸露元素結合緊張劇情，讓人目不轉睛，成為近期話題焦點，電影中席德妮史威尼與亞曼達塞佛瑞的角色互動「充滿誘惑與心理較量」，讓驚悚氣氛更有張力。

席德妮史威尼在片中為了詮釋女傭「米莉」，從外型設定開始就刻意「去光鮮化」，她透露：「米莉只有一條常穿的牛仔褲和一件外套，其他衣服幾乎都是從二手店買來的，她不會去逛街，也不會一直添購新衣服。」米莉的鞋子也不多，造型以反覆混搭為主：「你會看到她把同樣的衣服一再重複穿，我很喜歡這種設定！牛仔褲越來越舊，外套也開始出現破洞，這些細節都在告訴觀眾『這些衣服真的屬於米莉。』」

席德尼史威妮有美乳女神的封號。（圖／翻攝自席德尼史威妮Instagram）

這樣樸素、甚至略顯寒酸的形象，與現實生活中的席德妮史威尼形成強烈對比。她一向以高顏值與傲人身材聞名，被媒體封為「美乳女神」，尤其豐滿曲線與火辣胸型更是時常成為紅毯焦點。在電影首映與宣傳活動上，她又迅速切換回紅毯女神模式，多套低胸禮服展現自信曲線，她甚至在社群公開裸上身高捧酥胸試穿禮服的照片，也突顯她在銀幕內外的強烈反差。

許多人都好奇，席德妮史威尼是否天生就擁有傲人的上圍身材，在《家弒服務》宣傳時，亞曼達塞佛瑞代替所有觀眾提問：「妳的胸部是真的嗎？」席德妮史威尼現場通過測謊機，證實全身上下「純天然」沒加工， 亞曼達塞佛瑞更興致勃勃表示：「我可以摸摸嗎？」並獲得席德妮笑著同意。

席德妮史威尼與亞曼達塞佛瑞因為拍攝《家弒服務》成為姊妹，亞曼達賽佛瑞表示：「我們因為彼此的經歷而產生共鳴。」她在拍攝過程中不自覺開始「關心」起這個晚輩，但她也擔心自己是否給了很多「不請自來的建議」。幸好席德妮史威尼表示：「不會，我對此很感激。」席德尼史威妮接著打開手機殼，從裡面拿出一張她跟亞曼達賽佛瑞的拍立得照片：「這就是今年妳對我生活帶來的改變，我愛妳。這是在片場拍的。我把它放進手機裡就沒再拿出來了。」讓亞曼達賽佛瑞興奮表示：「哦，我太喜歡了，這讓我非常開心。」

亞曼達賽佛瑞甚至透露，她不敢甩席德妮史威尼巴掌：「之前我必須甩她巴掌，但我真的不想這麼做，我從來沒有被狠狠甩過巴掌。」席德妮史威尼鼓勵她「儘管來」，但是亞曼賽佛瑞依然不敢。對此，席德妮史威尼笑道：「沒想到有人這麼不會甩巴掌，真的是大開眼界。」她還強調，亞曼達賽佛瑞的巴掌很「可愛」。《家弒服務》12月31日全台上映。



