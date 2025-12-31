美乳女神腫一圈！席德妮史威尼暴肥13公斤 褲子穿不下驚見身形巨變

「美乳女神」席德妮史威尼為電影《絕地反擊》增重約13.6公斤。翻攝IG＠sydney_sweeney、車庫娛樂提供

憑藉《家弒服務》《愛愛愛上你》紅遍全球的「美乳女神」席德妮史威尼（Sydney Sweeney）新作《絕地反擊》在權威影評網站「爛番茄」獲得觀眾口碑96%的高度盛讚，故事真實還原90年代美國傳奇女拳手克里斯蒂馬丁（Christy Martin）的成名之路。

席德妮史威尼在片中飾演這位打破男性宰制局面、首位登上《運動畫刊》封面的女性拳擊手，該片於多倫多國際影展首映後獲得如雷掌聲，席德妮史威尼與克里斯蒂馬丁本人共同出席時更感性落淚，直呼能演繹這位激勵人心的人物是莫大榮幸。

席德妮史威尼在新作《絕地反擊》還原90年代美國傳奇女拳手克里斯蒂馬丁Christy Martin的成名之路。翻攝IG＠sydney_sweeney

傳奇拳手復刻計畫啟動 席德妮史威尼褲子尺寸23變27驚見身形巨變

為了精準呈現克里斯蒂馬丁約62公斤的比賽體態，席德妮史威尼在拍攝期間狠甩女神形象，瘋狂增重約13.6公斤。她透露在片場與飾演丈夫的班佛斯特Ben Foster一起狂嗑果醬三明治與墨西哥捲餅，身形變化大到連舊衣服都穿不下。

席德妮史威尼驚訝表示：「這太瘋狂了！我以前穿23碼的牛仔褲，現在得穿27碼，胸部跟屁股都變大了。」而搭檔班佛斯特同樣為戲增肥，甚至被席德妮史威尼誤以為他的「雙下巴」是特效假體，班佛斯特則得意回應：「那不是假體，是真肉。」展現兩人為還原角色體態的敬業精神。

席德妮史威尼在《絕地反擊》中與飾演丈夫的班佛斯特Ben Foster一起狂嗑果醬三明治與墨西哥捲餅。車庫娛樂提供

12歲起練格鬥曾奪冠 女神在奶奶家車庫打造「洛基式」健身房

其實席德妮史威尼並非拳擊門外漢。出身於華盛頓州的她私下是極限運動愛好者，從12歲到19歲一直都在練習自由搏擊與格鬥，甚至參加過比賽並奪得冠軍。

這次為了重拾拳技，她斥資在奶奶家的車庫打造了一座「洛基式」健身房，架設拳擊台與沙包，並將牆壁塗上黑板漆紀錄訓練進度。長達一年的時間裡，她每天早晚各重訓一小時，接著進行3到4小時的拳擊特訓，她自豪表示：「這部電影讓我重新找回那段時光，我覺得自己重獲新生，變得超級強壯。」

拳拳到肉復刻經典對決 對戲美軍女兵被打到腦震盪流鼻血

為了重現克里斯蒂與拳王阿里之女萊拉阿里的經典對決，劇組找來美國頂尖拳擊手、也是首位取得奧運資格的現役女兵娜歐蜜葛拉漢Naomi Graham參與演出。席德妮史威尼透露，為了追求真實，片中每一場打鬥都是「真打」，她更仔細研究錄影帶，確保出拳組合與克里斯蒂當年完全一致。

由於對手是真正的職業拳擊手，出拳力道極重，席德妮史威尼坦言在拍攝過程中一度被打到腦震盪與流鼻血，但她卻直呼這樣的經驗非常刺激且真實。《絕地反擊》將於2026年1月16日正式在台上映。



