「美乳女神」全裸床戰太火辣！泰勒絲也認可授權了

《家弒服務》全球票房突破新台幣60億元。（圖／車庫娛樂）





全球暢銷小說改編驚悚鉅片《家弒服務》（The Housemaid）全台票房已經突破新台幣740萬元，全球票房更是高達1.92億美元（約新台幣60億元），幾乎是3500萬美元（約新台幣10億元）製作成本的6倍，堪稱今年第一個的票房奇蹟。

因為《家弒服務》的票房表現，發行商獅門影業（Lionsgate Films）決定將小說三部曲的第二集《家弒絕招》（The Housemaid’s Secret，暫譯）也搬上大銀幕，預計在今年之內開拍，導演保羅費格（Paul Feig）、飾演女傭「米莉」的美乳女神席德妮史威尼，以及飾演園丁「恩佐」的米歇爾莫羅內（Michele Morrone）都會回歸。

廣告 廣告

保羅費格說：「看到世界各地的觀眾都愛上《家弒服務》，以及我們這些才華洋溢演員和工作人員的精彩成果，真是令人情緒激動。我們很幸運，芙麗達麥法登（Freida McFadden，小說作者）已經在小說中延續了米莉的故事，我們會跟雷貝嘉桑寧申（Rebecca Sonnenshine，本片製片）和獅門影業合作，將這個新故事帶給觀眾們。」

另外，因為亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）飾演的女主人「妮娜」的故事在《家弒服務》已經劃下句點，所以她應該不會是《家弒絕招》的主要角色，但亞曼達賽佛瑞本人很樂意在續集亮相，她曾在受訪時透露：「我幾乎可以確定我會在續集中客串演出。」

《家弒服務》使用流行天后泰勒絲（Taylor Swift）收錄在2017年專輯《舉世盛名》（Reputation）的歌曲（I Did Something Bad）作為片尾曲，讓許多喜愛的泰勒絲的影迷相當驚喜。保羅費格表示，他認為這首歌是完美的選擇，但他原本覺得泰勒絲不會同意：「後來我們把電影放給她跟她的團隊看，結果她同意了，所以我猜她很喜歡。謝謝妳泰勒！」《家弒服務》全台熱映中。



【更多東森娛樂報導】

●點燃禁忌慾火！「美乳女神」席德妮史威尼全裸大戰男主人

●美乳女神全裸捧酥胸！遭質疑不天然「現場開放驗貨」超火辣

●為戲增重13公斤！「美乳女神」席德妮史威炸裂酥胸

