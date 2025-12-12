「美乳女神」席德妮史威尼被傳隆胸 親上測謊機回應、大方讓亞曼達塞佛瑞「驗貨」

「美乳女神」席德妮史威尼屢被傳隆胸整形，與亞曼達塞佛瑞接受《浮華世界》（Vanity Fair）著名的「測謊機挑戰」。翻攝IG＠sydney_sweeney

好萊塢女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）與亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）近日正為新片《家弒服務》宣傳，兩人共同接受《浮華世界》（Vanity Fair）著名的「測謊機挑戰」，席德妮史威尼正面回應長久以來圍繞在她身上的隆胸與整形傳聞。

亞曼達塞佛瑞直接問出最敏感的問題：「我必須問，妳的胸部是真的嗎？」席德妮史威尼毫不猶豫地回答：「是的！」亞曼達接著追問她是否曾做過任何手術時，席德妮再次強調：「沒有，我從來沒有在任何地方動過手術。」測謊專家當場證實她說的是實話。亞曼達甚至追問可否用手「驗貨」？她大方答道：「當然可以。」

怒批社群媒體瘋了 透露兒時臉部曾縫19針

席德妮史威尼面對媒體採訪時表示：「我從來沒有動過手術。我對針頭太害怕了。」她補充，「你不能拿我12歲時的照片，來跟我26歲時有專業化妝和燈光的照片相比。我當然看起來會不同！社群媒體上的每個人都瘋了！」

她甚至自曝如果真的有動過手腳，那她的臉就會很勻稱，因為兒時玩滑水曾發生事故，左眼附近曾縫了19針，導致臉部至今仍有輕微不對稱。

曾認真考慮「縮胸」手術 在母親勸說下作罷

值得一提的是，席德妮史威尼在2023年接受《Glamour UK》採訪時曾坦承，高中時因為胸部太大感到不自在，一度認真考慮縮胸手術。但最終在母親的勸說下作罷，母親告訴她：「妳上了大學就會後悔這個決定。」

而3日《家弒服務》在紐約舉行首映會時，當天正好是亞曼達塞佛瑞的40歲生日。劇組為她準備了巨大紅絲絨蛋糕，上面印有亞曼達塞佛瑞飾演的女主人「妮娜」在車上情緒崩潰的畫面。

亞曼達塞佛瑞與席德妮史威尼出席電影《家弒服務》紐約首映。翻攝IG＠sydney_sweeney

導演對亞曼達賽佛瑞說：「你會在電影裡大開殺戒，所以你應該『殺』了這個蛋糕。」亞曼達賽佛瑞邀請席德妮史威尼「一起動手」，片中針鋒相對的兩人一起拿起刀，成為首映會上令人印象深刻的一幕。

首映當天過生日 亞曼達塞佛瑞蛋糕收不完

當天亞曼達塞佛瑞收到來自紐約最好吃的蛋糕店木蘭烘焙坊（Magnolia Bakery）以及席德妮史威妮等多個蛋糕。官方IG也特別整理了她當天收到每個蛋糕的短影片，笑稱這可能是她一生收到最多蛋糕的生日！

近日，美國影視權威媒體《娛樂週刊》（Entertainment Weekly）公布「2025十大佳片」，《家弒服務》與《一戰再戰》《罪人》和《凶器》一同入選，更呼籲影迷，進電影院前絕對不要事先知道太多劇情，保持期待感。

亞曼達賽佛瑞、席德妮史威尼一起拿刀「殺」了亞曼達40歲的生日蛋糕。翻攝IG＠sydney_sweeney

而有「美乳女神」之稱的席德妮史威尼，憑著姣好身材和外放性格，竄升為近年好萊塢最有人氣的女星，但她同時也是亞曼達塞佛瑞的大粉絲。席德妮史威尼上《吉米法隆今夜秀》時直言：「我知道亞曼達塞佛瑞嗎？我對她深深著迷！我可能是《媽媽咪呀！》最大的粉絲。」《家弒服務》將於12月31日全台上映。



