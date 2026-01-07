「美乳女神」開戰大肌男主人！亞曼達塞佛瑞曝《家弒服務》續集發展

《家弒服務》席德妮史威尼與布蘭登斯克勒納大尺度演出。（圖／車庫娛樂）





全球暢銷小說改編驚悚鉅片《家弒服務》（The Housemaid）12月31日跨年檔在台灣上映，上映首周末票房已突破新台幣440萬元，勇奪跨年檔外語新片票房冠軍。經過一個新年假期之後，全球票房也正式突破1.33億美元（約新台幣40億元），世界各地佳評如潮！

亞曼達塞佛瑞有望演出《家弒服務》續集。（圖／車庫娛樂）

亞曼達塞佛瑞有望演出《家弒服務》續集。（圖／車庫娛樂）

小說《家弒服務》全球大賣之後，原作者芙麗達麥法登（Freida McFadden）又推出了兩部續集《家弒絕招》、《家弒對決》，同樣廣受小說粉絲喜愛。在《家弒服務》正式上映之前，關於電影推出續集的可能性，「美乳女神」席德妮史威尼表示：「我覺得我們只能拭目以待了！」亞曼達塞佛瑞則賣關子地說：「我希望觀眾能像我們喜歡小說那樣喜歡電影，我們也希望能在更多電影中繼續分享這份喜愛。」

廣告 廣告

《家弒服務》電影海報。（圖／車庫娛樂）

《家弒服務》電影海報。（圖／車庫娛樂）

雖然亞曼達塞佛瑞飾演的女主人「妮娜」在電影《家弒服務》結尾逃往加州，但她並不排除自己在續集演出的可能性：「喔，對，我當然會（繼續拍續集）。如果他們要拍續集，我肯定會參與，因為我跟保羅費格（導演）合作得非常愉快。」在《家弒服務》洛杉磯首映會上，導演保羅費格表示，因為《家弒服務》是小說三部曲的第一部：「如果人們喜歡這部片的話，我很樂意看看米莉接下來會做什麼。」

美國男星布蘭登斯克勒納（Brandon Sklenar）在《家弒服務》裡飾演男主人「安德魯」，安德魯帥氣大肌又多金，對妻子又無比體貼，可以說是「最完美丈夫」，他與席德妮史威尼有大尺度床戲，張力十足，令人看了血脈賁張。《家弒服務》全台熱映中。



【更多東森娛樂報導】

●點燃禁忌慾火！「美乳女神」席德妮史威尼全裸大戰男主人

●美乳女神全裸捧酥胸！遭質疑不天然「現場開放驗貨」超火辣

●女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾

