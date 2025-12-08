美五角大廈逾300億+台灣500億採購齊發 無人機產業長鏈多頭擋不住

美國與台灣雙重釋單，無人機供應鏈迎來前所未見的大行情。圖／陳宏銘攝

美國最新2026《國防授權法案》（NDAA）草案，提出高達10億美元（新台幣約312億元）協助台灣強化安全合作，包含無人機、反無人機、海上行動與醫療支援等關鍵能力。這不只是軍事預算，更代表台美在下一代無人系統、海上安全與區域防衛上的合作全面升級。在藍色倡議下，台灣正加速成為無人機產業供應鏈重要一員。

美國參眾兩院公布協調後的2026年度《國防授權法案》（NDAA）草案，其中最受關注的，就是編列高達10億美元（約新台幣312億元）的預算，用於強化與台灣的安全合作。法案明確要求，美國國防部必須在2026年3月1日前，讓台灣具備部署無人機與反無人機系統的能力，這代表台美在「無人化戰力」方面的合作正式升級。

未來無人機與反制系統必須符合《台灣關係法》，並且能讓美軍與台灣軍隊共同使用。目前，從2026年財算草案中看到最多可撥款10億美元，用於支持與台灣的安全合作計劃，並擴大其醫療設備、供應能力和戰鬥傷亡救護能力。

除了無人科技，法案還規定，美國海岸防衛隊將與台灣海巡署展開聯合海上行動、領導人員培訓，並在2026至2030年間派遣作戰訓練小組前往台灣，強化海上安全與威懾能力。美國國防部也必須提交「台灣安全援助路線圖」，並分析在台海、南海等熱點區域衝突時，美軍如何在短時間內動員並維持戰力。

雷虎Overkill是台灣首款通過五角大廈軍規認證的無人機，將投標美國無人機優勢計畫。圖／翻攝自雷虎

實際上為了降低對中國製無人機的依賴，美國就在2020年推出「Blue UAS List」（藍色無人機清單），專門列出符合美國國防部安全要求、可供軍方採用的無人機與零組件。截至2025年11月，清單中已有超過39套認證無人機、165項零組件。所有美國政府與軍方授權使用者，都能透過平台取得這些可信賴的設備。

整機製造上，台灣雷虎科技推出的「Overkill」FPV自殺式無人機，在9月20日也正式被列入Blue UAS安全清單，成為台灣第一款通過美國軍規認證的無人機。雷虎12月初法說會表示，將投入參與美國國防部30萬架、預算高達10億美元的2027年DDP（Drone Dominance Program）無人機優勢計畫。

除了雷虎之外，世紀民生也是台灣無人機產業中正在抬頭的重要力量。公司透露，旗下無人機與相關零組件已外銷至波蘭、立陶宛等對軍用設備需求強烈的國家，也順利通過美國兩家軍用標案供應商的測試。隨著更多台灣企業陸續進入美軍採購體系，台灣在全球無人機產業鏈中的地位正快速提升。

不只是美國積極為無人機軍工產業添柴火，台灣自己的需求也正在全面起飛。國防部預計在2026至2027年間投入高達500億元新台幣，採購五型、合計4萬8750架無人機，規模為史上最大。龐大國防採購不僅強化台灣不對稱戰力，更直接成為本土無人機相關產業的長期成長動能。

在「美軍採購＋台灣國防需求」雙核帶動下，無人機軍工產業已被視為台股中長期最具潛力的主題之一。從零組件、AI控制系統到整機製造，整條供應鏈都將迎來成長機會，持續成為市場關注焦點。



