美五角大廈選定25家小廠競逐低成本單程攻擊無人機合約 台灣或有角色

[Newtalk新聞] 美國國防部3日宣布，選定25家小型科技與無人機公司，參與「無人機主導計畫」（Drone Dominance Program）第一階段「Gauntlet I」競賽，目標是快速為軍方部署數千乃至數十萬架低成本單程攻擊無人機（one-way attack drones，又稱神風或消耗型無人機），以提升對抗廉價敵方無人機的能力。在選定廠商名單中，至少有2家廠商與台灣有相關合作關係。

美國軍事媒體《Defense News》報導，預計自本月18日起至3月初，在喬治亞州本寧堡（Fort Benning）對廠商提出的無人機，進行實地飛測及評估廠商提案系統，之後預計下達約1.5億美元的原型無人機訂單。原型機單價目標約5,000美元，後續階段將擴大至12家廠商生產3萬架，並逐步降價至每架約2,300美元。

報導稱該計畫總預算約11億美元，分四階段進行，強調每月而非每年的快速迭代週期，預計2027年前實現大規模採購與部署，建立穩定的美國本土無人機產業供應鏈。首階段25家廠商將在後續階段縮減至12家、5家等，透過競爭降低成本與提升效能。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示：「無人機主導是一場程序競賽，更是一場技術競賽。我們要快速、大規模購買有效的產品，而不受官僚延誤阻礙。致命力不會被自我設限所妨礙。」他並強調，軍方無法持續以數百萬美元的昂貴彈藥對付敵方廉價無人機，廉價攻擊無人機軍火庫至關重要。

「無人機主導計畫」受烏克蘭對俄戰爭中廣泛使用廉價「神風」無人機的啟發，依川普2025年6月行政命令，推動美國製造的低成本無人機能力，並加速國防採購改革，避免依賴昂貴傳統系統。該計畫標誌著美國軍方轉向「可消耗」無人機策略，預期將大幅改變現代戰場的無人機運用模式與產業生態。

參與首階段的25家廠商多為專注無人系統與自主技術的小型公司，根據美國國防部公告，並無直接來自台灣的公司，也沒有明確列出與台灣技術合作的廠商名單。但其中入選的Kratos SRE (Kratos Defense子公司)與國家中山科學研究院（NCSIST）有長期合作關係，包括共同開發Mighty Hornet Ⅳ（勁蜂四型，又稱Chien Feng Ⅳ）高速攻擊無人機（噴射動力神風型），預計2026年起進行飛行測試。這項合作聚焦於反艦與攻擊用途，台灣負責部分系統與彈頭，Kratos提供引擎與機身基礎。雖然這項合作主要針對台灣國防需求，但Kratos SRE入選Gauntlet I，可能間接帶入相關技術經驗。

另外，有報導指出，台灣公司G-Tech Opto Electronics與美國Firestorm Labs及Aircom合作，在台灣生產軍用級無人機，建立不依賴中國的供應鏈。這項合作於2026年1月左右公布，屬於美台企業間的夥伴關係。雖然沒有證據顯示將合作應用於「Gauntlet I」競賽，但Firestorm Labs的入選，可能對雙邊合作給予一定助力。

