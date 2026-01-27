美亞利桑那移民執法傳槍響 一人重傷

美國亞利桑那州傳出一起涉及邊境巡邏隊的槍擊事件，有1人中彈、情況危急。

美國聯邦執法部門消息人士指出，在亞利桑那州傳出涉及邊境巡邏隊的槍擊事件，一名嫌疑人中彈，情況危急送醫。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN引述聯邦執法部門消息人士說法報導，週二凌晨，在亞利桑那州靠近美墨邊境的追捕過程中，有一名嫌疑人與美國邊境巡邏隊執法人員交火，還向一架聯邦直升機開火。

報導指出，當地時間早上7時剛過，聯邦執法人員試圖在亞利桑那州阿利瓦卡附近攔截一輛皮卡車。消息人士透露，車裡的人沒停車，最後下車逃逸。據指出，嫌犯向空中和海上行動直升機及邊境巡邏隊執法人員開火，遭到還擊，擊中了司機。救援人員到達時，肇事司機已經被拘留，情況危急。

根據美國海關與邊境保護局CBP統計，去年，聯邦執法人員在南部邊境圖森地區一共捲入106起武力使用事件。這些事件都發生在CBP的行動中，大多數涉及車輛或船隻。數據顯示，今年至今，同一地區已經發生27起涉及聯邦執法人員的武力使用事件。目前沒有跡象顯示，涉案的執法人員參與了國土安全部門正進行的移民打擊行動。