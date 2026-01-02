美亞特蘭大商場跨年驚魂！青少年鬥毆混雜煙火槍響

美國亞特蘭大鬧區在跨年前夕也傳出槍響，市中心一處商場停車場發生集體鬥毆事件。（示意圖／unsplash）



美國亞特蘭大鬧區在跨年前夕也傳出槍響，30號晚間，市中心一處商場停車場發生集體鬥毆事件，過程中伴隨槍聲與煙火爆炸。突如其來的混亂，導至現場民眾陷入驚慌。

一聲巨大槍響劃破夜空，目擊者嚇得大叫一聲，趕緊拔腿狂奔。目擊者泰特拍下餐廳屋頂上的人們陷入恐慌混亂，桌子被推翻燈光熄滅，原本溫馨的購物用餐之夜，突然變得混亂。

美國亞特蘭大警方在12月30號晚間7點左右，跨年前夕接到警報，停車場附近爆發青少年集體鬥毆，期間有人引爆強力煙火，而且是在受歡迎的市中心地點，因此進一步加劇了混亂，讓民眾嚇得四處逃散。

亞特蘭大警方出動大批警力，火速趕往現場，逮捕了5名未成年人。創作目擊者泰特：「那聲音聽起來特別近，我甚至以為被子彈擦傷了。」

亞特蘭大警方表示儘管事件報告無人受傷，但這起事件也重新點燃了對青少年宵禁以及公共安全的關注。

