美享地牛排館法式經典饗宴 打造浪漫唯美儀式感

（觀傳媒高屏新聞）【記者宋德威、陳佩琪／高雄報導】美享地餐廳於2026年1月13日起正式更名為「美享地牛排館」，除提供饕客喜愛的法式料理(FineDining)外，更以高端飯店的料理標準與服務規格，重新定義高端牛排館體驗，在原有的料理精神之上，注入更大膽鮮明的牛排館風格，為賓客帶來融合經典底蘊與現代風格的美食饗宴。

為迎接西洋情人節，美享地牛排館以細膩法餐為戀人們獻上一場專屬於味蕾與情感的浪漫饗宴。2月14日當天，美享地推出情人節限定午、晚間套餐，以法式料理為主軸，結合頂級食材與優雅擺盤，透過層層遞進的風味鋪陳，為情人節增添色香味俱全的儀式感，讓一頓晚餐成為最動人的告白。

廣告 廣告

情人節晚間套餐以八道法式饗宴呈現，從清爽細緻的前菜揭開序幕，鮭魚卵與小黃瓜佐以日式高湯，口感清新而富層次；干貝搭配魚子醬與大根，展現海味的純淨鮮甜。主菜段落則逐步堆疊濃郁與奢華，龍蝦佐番紅花蝦湯香氣迷人，油封鴨腿以波特酒與鴨肝提味，風味醇厚而細膩；壓軸的A5和牛肋眼，搭配松露與馬鈴薯，肉質柔嫩、油脂香氣豐盈，為整場饗宴畫下最深刻的記憶點。餐後以清爽果香與巧克力甜點收尾，平衡口感，也讓浪漫餘韻在唇齒間延續。

除了情人節限定饗宴，美享地牛排館亦同步推出農曆春節期間的節慶套餐，於除夕至初二供應午、晚餐，延續法式料理的精緻節奏，選用鮭魚、北海道干貝、南極魚與A5和牛肋眼等高品質食材，呈現年節餐桌的優雅新風貌。無論是情人節的甜蜜相聚，或是春節與家人共享的溫馨時光，美享地皆以細膩料理與舒適用餐氛圍，為重要節日增添難忘回憶。

美享地牛排館情人節套餐僅於2月14日當日供應，午餐每位3,880元、晚餐每位5,980元(另加10%服務費)；農曆春節套餐則於2026年2月16日至2月18日供應，每位3,680元(另加10%服務費)。座位有限，建議提前預訂。訂位專線：(07)559-6911。