美人樹大道盛開 粉紅花海好浪漫 民眾驚艷搶拍

雲林縣 / 綜合報導

秋冬專屬的粉紅花海來了，位在雲林虎尾高鐵站附近，有一條美人樹大道，每年11月中旬到12月，粉紅花朵從樹梢接連綻放，整條道路瞬間變成浪漫粉色隧道，另外，在台中也有隱藏版花海，一大片的雙色劍蘭形成花海，更犯規的是後方還有火炎山，只要抓對角度就能同框，隨手一拍就是時尚大片，成為民眾最新打卡熱點。

粉紅花朵從樹梢綻放，整條道路瞬間變成浪漫的粉色隧道，位在雲林虎尾高鐵站附近美人樹大道，每年在11月中到12月盛開，沿著水道兩側開滿了綿延約2公里的粉紅花海，讓人隨手都能捕捉美照，民眾說：「滿漂亮粉粉的，有沒有國外的感覺，有，現在很安靜覺得還不錯。」

不僅樹上開得繽紛，粉紅花瓣飄落在水面上隨手一拍都是絕美畫面，另外在台中后里也有隱藏版花海，粉色劍蘭花景，民眾捕捉花海包圍的人像美照，但最犯規的是，只要抓對角度就能讓這片花海，和後方氣勢磅礴的火炎山同框，民眾說：「真的很漂亮，我覺得地主很用心，他願意開放這個場地讓我們進來拍照。」隨手一拍都是時尚大片，各種花季限定，在各地開花不少民眾搶朝聖追這波限定美景。

