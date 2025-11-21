美人權報告政策大轉彎 將納入性別變更與平權議題

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國今天表示，國家指標性的人權報告將出現重大轉變，未來會開始追蹤支持兒童性別變更，以及推動多元化與平權計畫的國家。

美國國務院這份年度人權報告於近50年前首次發布，長期以來試圖全面記錄海外的侵犯人權行為，並因此經常激怒其他國家政府。

法新社報導，總統川普的政府已轉變美國在人權議題上的論調，將這項議題作為打擊對手和推動國內優先事項的工具，同時在涉及其他利益時淡化相關疑慮。

國務卿盧比歐（Marco Rubio）在發送給全球美國大使館的電文中要求，應針對川普的一系列關鍵主張進行匯報，作為改版且更精簡的年度報告一環。

國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示：「近年來，新的破壞性意識形態，為侵犯人權的行為提供了避風港。」

他說：「川普政府不會允許這些侵犯人權的行為，例如對兒童的殘割（mutilation）、侵犯言論自由的法律，以及種族歧視性的就業措施，在不受監督的情況下發生。」

具體而言，這份報告將要求美國大使館匯報那些允許「在試圖改變兒童性別的手術中，對他們進行化學或外科殘割」的國家。

盧比歐也要求大使館追蹤「執行平權行動或多元、平等與共融（Diversity, Equity and Inclusion, DEI）等政策，這些政策提供勞工基於種族、性別或階級的優惠待遇」。

這些議題反映出川普上任以來的首要優先事項。

川普一再猛烈抨擊跨性別權利。盧比歐領導的國務院堅持護照現在必須反映美國民眾出生證明上所列的性別，終結了數十年來允許人們自行選擇性別的做法，並取消前國務卿布林肯（Antony Blinken）任內啟動的X性別選項。

川普不僅終結了旨在為歷史上處於弱勢的群體提供機會的平權計畫，還威脅實施這類政策的企業行號，稱這些政策傷害了美國的白人多數群體。（編譯：李佩珊）1141121