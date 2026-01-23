美人權律師淚流滿面被捕？ 白宮遭外媒揭露發布變造照片

美國明尼蘇達州ICE執法人員掃蕩移民引發抗議潮後，白宮官方X帳號於22日發布一張該州人權律師阿姆斯壯（Nekima Levy Armstrong）遭逮捕照片，再度引發新一波爭議。美聯社報導指出，該張照片經過後製，將阿姆斯壯的表情從平靜竄改為淚流滿面，讓照片看起來比實際情況更加戲劇化。

事實上，在白宮發布該張遭竄改的圖片前，美國國土安全部部長已公開發布過原始照片，畫面中可見阿姆斯壯神情鎮定，與白宮發布的圖片有明顯臉部表情差異。《衛報》將白宮與國土安全部長分別發布的照片進行對比後發現，兩張照片中的執法人員站位、手勢完全一致，就連執法人員背後出現的人物也相同，因此確認兩張照片其實是同一張，只是白宮發布的圖片經過變造。

報導則進一步詢問加州大學柏克萊分校的鑑識專家哈尼（Hany Farid），哈尼表示，白宮發布的圖片確實經過後製，但還不確定是以何種方式遭竄改，推測很有可能是運用AI技術編輯而成；阿姆斯壯的律師也表示，當時他目擊逮捕過程，阿姆斯壯全程並無落淚，因此所有美國政府發布的阿姆斯壯哭泣影像，都是經過變造而成。

對此，白宮副通訊主任僅以推文回覆表示，「執法不會停止，迷因也會持續流傳。」並感謝大家對於此事的關注。

這已不是白宮首次發布經過竄改的爭議圖片，根據波因特媒體研究學院（Poynter）報導統計，在川普第二任總統任期開始後，白宮X帳號已至少發布14則使用AI技術的貼文。