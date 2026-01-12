美今晚打伊朗？ 血腥鎮壓2天恐兩千死3／伊朗女生都「包緊緊」？ 1970年代穿比基尼也行

伊朗流亡王儲芮沙·巴勒維表示，他和伊朗人民都準備犧牲性命，希望這次能成功推翻神權政府。（AFP）

伊朗反對神權政府的抗議活動遍地開花，事實上，在1979年伊斯蘭革命以前，伊朗女生不用依照嚴格宗教法，穿著頭巾、罩袍，而是穿迷你裙、比基尼，像現代國家一樣，享有身體自主權。

跟隨動感音樂，展示項鍊首飾，她是23歲的伊朗女大學生阿米尼安，最近跟朋友一起參加首都德黑蘭反對神權政府的抗議活動，沒想到竟遭到特工行刑式槍殺，令人髮指，像阿米尼安一樣，穿著時尚的女子在伊朗街頭很少見，自從1979年伊斯蘭革命後，伊朗女性都被強迫穿著頭巾、罩袍遮掩身體，穿著不合規定還會被逮捕，甚至殺害，這跟過去大相逕庭。

影片旁白：「伊朗，一個充滿活力，建設與開發正蓬勃發展的國家，一個擁有繁榮首都的動態國家」。1970年代，伊朗女子沒穿頭巾罩袍，而是短袖、短裙等西式服裝，

女生不僅可以正常受教育，在學校聽講，還能踢足球，組隊參加比賽，甚至穿比基尼，展現自信身材也不會受罰，這一切都發生在當時君主立憲制的巴勒維王朝。伊朗流亡王儲芮沙·巴勒維：「我們的目標不再只是走上街頭，目標是做好準備，占領並控制各個城市」。

伊朗已故國王巴勒維的兒子芮沙‧巴勒維在父親政權被推翻之際，人正在美國接受戰鬥機飛行員培訓，即便流亡海外，父王又因癌症駕崩，巴勒維仍不放棄，持續替伊朗人民發聲，如今終於讓他等到重返祖國的機會。芮沙·巴勒維：「我是一名戰鬥機飛行員，我一生都在為這一刻受訓，人民正呼籲我站出來領導轉型，我不僅要解放國家，還要有穩定的轉型計畫」。

巴勒維上美國《福斯新聞》專訪，展現決心，強調已經準備好，率先返回伊朗，他和伊朗人民都準備犧牲性命，希望這次能成功推翻神權政府。

