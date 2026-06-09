美以情報互信破口？美方指以色列監聽美伊談判 反情報威脅升至最高級

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外媒報導，美國國防部認為，以色列曾監聽美方高層與伊朗談判相關通訊，並將以色列對美國的反情報威脅等級由「高」升至「危急」。報導指出，疑似被監控的對象包括美國中東特使、國防部政策高層與中東事務官員，美方官員認為，以色列蒐集情報，是為了掌握美國在伊朗談判中的立場。



這件事之所以敏感，是因為美以目前在伊朗問題上目標並不完全一致。川普政府希望推動停火與和平協議，避免美伊衝突擴大；以色列總理納坦雅胡則傾向持續削弱伊朗、真主黨與相關代理人力量。當盟友戰略目標不同，情報互信就可能成為最脆弱的一環。

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美國若認定以色列監聽美伊談判，代表華府擔心自己的談判底牌、制裁條件、停火安排與軍事限制，被以方提前掌握甚至影響。這不只是情報技術問題，而是美國能否主導中東降溫的政治問題。



以色列長期是美國在中東最重要盟友，但雙方並非沒有衝突。當納坦雅胡政府不願完全接受美方停火節奏，美國又急著避免油價、航運與美軍基地風險失控，美以之間的信任縫隙就被放大。



後續要看白宮是否公開回應，五角大廈是否限制對以色列分享敏感談判資訊，以及川普是否進一步施壓納坦雅胡。若美以互信繼續受損，中東停火不只可能被德黑蘭或真主黨破壞，也可能被盟友之間的不信任拖垮。

（圖片來源：AI生成）

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