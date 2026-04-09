美以認定黎巴嫩非停火協議範圍 以色列猛攻逾250死 伊朗稱和平談判「不合理」

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儘管美國與伊朗同意暫時停火，但黎巴嫩並不在美國與以色列認定的停火範圍內。以色列8日對黎巴嫩境內真主黨發動猛攻造成至少250人死亡，激烈程度為上月雙方衝突以來之最。伊朗威脅報復，伊朗表示，在當前情況下，與美國推進旨在達成永久和平協議的談判是「不合理的」。

以色列8日對黎巴嫩境內真主黨發動猛攻，圖為以色列空襲摧毀的建築物。（美聯社）

另一方面，一名石油業消息人士透露，伊朗也攻擊了鄰近波斯灣國家的石油設施，包括沙烏地阿拉伯一條被用來繞過遭封鎖的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的輸油管線。科威特、巴林和阿拉伯聯合大公國也通報遭遇飛彈和無人機攻擊。

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綜合路透與法新社報導，以色列的大規模攻擊引發外界對區域停火努力的質疑。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，黎巴嫩停火是伊朗與美國達成協議的重要條件。

以色列軍方表示，已發動開戰以來最大規模的協同攻擊，目標鎖定貝魯特、貝卡谷地（Bekaa Valley）及黎巴嫩南部逾百處真主黨（Hezbollah）指揮中心及軍事據點。

黎巴嫩民防單位表示，全國共有254人喪生、逾1100人受傷，其中首都貝魯特死亡人數最多，高達91人。衛生部則表示全國死亡人數為182人，但這並非最終統計。

美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，真主黨為聲援伊朗在3月2日向以色列開火，以色列隨即對黎巴嫩發動陸空攻擊，8日的程度為上月雙方衝突以來之最。

聯合國發言人8日表示，聯合國「強烈譴責」以色列對鄰國黎巴嫩發動最新攻擊，並對平民傷亡表示遺憾。聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）副發言人哈克（Farhan Haq）表示：「聯合國強烈譴責以色列在黎巴嫩各地發動的攻擊，這些行動造成重大平民傷亡。」

哈克補充說：「我們持續呼籲各方善用外交管道，停止敵對行動」，並應利用美國與伊朗停火協議，防止生命進一步損失。

路透社報導，伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）發出的這項警告，顯示在美國總統川普7日宣布停火後，中東地區局勢仍持續動盪。

美伊雙方為預計11日開始的和平談判設定了截然不同的目標，但目前尚不清楚為期兩周的停火能否維持到那個時候。卡利巴夫表示，以色列變本加厲對抗與伊朗結盟的真主黨（Hezbollah），已違反停火的多項條件；而美國則堅持要求伊朗放棄核武雄心，也同樣違反協議內容。

據法新社報導，卡利巴夫在社群媒體X平台發布的聲明中，列舉美方對伊朗提案的3項違規行為，他寫道：「我們對美國深植的歷史性不信任，源於美方反覆違反各種形式的承諾。令人遺憾的是，這種模式再次重演。」「現在，就連那『可行的談判基礎』都已被公然且明確地違反，甚至在談判開始前就已如此。在這種情況下，雙邊停火或談判是不合理的。」

以色列和美國均表示，為期兩周的停火協議並不涵蓋黎巴嫩。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也表示，對黎巴嫩的攻擊將會繼續下去。

將率領美國代表團的副總統范斯（JD Vance）在布達佩斯告訴記者：「我想伊朗方面以為停火協議包括黎巴嫩，但事實並非如此。」