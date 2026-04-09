美以認定黎巴嫩非停火範圍 以色列猛攻逾250死

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（中央社貝魯特8日綜合外電報導）儘管美國與伊朗同意暫時停火，但黎巴嫩並不在美國與以色列認定的停火範圍內。以軍今天對黎巴嫩境內真主黨發動猛攻，至少造成250人死亡，激烈程度為上月雙方衝突以來之最。

綜合路透社與法新社報導，以色列大規模攻擊引發外界對區域停火努力的質疑。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，黎巴嫩停火是伊朗與美國達成協議的重要條件。

以色列軍方表示，已發動開戰以來最大規模的協同攻擊，目標鎖定貝魯特、貝卡谷地（Bekaa Valley）及黎巴嫩南部逾百處真主黨（Hezbollah）指揮中心及軍事據點。

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黎巴嫩民防單位表示，全國共有254人喪生、逾1100人受傷，其中首都貝魯特死亡人數最多，高達91人。

黎巴嫩衛生部則表示，全國死亡人數為182人，但這並非最終數字。

美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，真主黨為聲援伊朗在3月2日向以色列開火，以色列隨即對黎巴嫩展開陸空攻勢，今天攻擊之猛烈為上月雙方衝突以來之最。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）副發言人哈克（Farhan Haq）今天表示：「聯合國強烈譴責以色列在黎巴嫩各地發動的攻擊，這些行動造成重大平民傷亡。」

哈克補充說：「我們持續呼籲各方善用外交管道，停止敵對行動」，並應利用美國與伊朗停火協議，防止生命進一步損失。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天晚間表示，黎巴嫩不在與伊朗的停火協議內，以軍將持續強力打擊真主黨。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）與美國副總統范斯（JD Vance）也指出，黎巴嫩未被納入停火範圍。范斯表示，伊朗方面以為停火包含黎巴嫩，但實際上沒有。

在美伊停火談判扮演要角的巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）稍早表示，停火將涵蓋黎巴嫩。

真主黨在聲明中譴責以色列「野蠻侵略」。真主黨資深國會議員穆薩維（Ibrahim al-Moussawi）表示：「真主黨被告知屬於停火一部分，因此我們遵守協議，但以色列一如往常違反停火，在黎巴嫩各地屠殺。」

伊朗革命衛隊警告美國與以色列，若未停止攻擊黎巴嫩，回應必令其後悔。

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）譴責以色列空襲，並表示法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已告知願推動外交努力，讓黎巴嫩納入任何停火協議。

以色列軍方表示，多數攻擊發生在平民區，並在攻擊前數小時對貝魯特南部與黎巴嫩南部示警。不過在同樣遭攻擊的貝魯特市中心，就沒有獲得同樣的預警。

以軍發言人阿德雷（Avichay Adraee）於X平台表示，真主黨已從貝魯特南郊達希耶（Dahiyeh）傳統據點，轉移至與其他宗教混居區域。以軍將追擊真主黨，不論任何地點。

以色列發布的居民撤離命令涵蓋約15%黎巴嫩領土，主要集中在南部城市錫登（Sidon）。在今天的攻擊前，以色列在黎巴嫩的陸空攻擊已造成逾1500人死亡，其中包括130多名兒童。（編譯：屈享平）1150409