美以認定黎巴嫩非和伊朗停火協議範圍！ 以色列猛攻真主黨逾250死

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以色列軍方對黎巴嫩境內的真主黨發動猛攻，至少造成250人死亡。（資料照） 圖：截自「x」@AvniItamar

[Newtalk新聞] 美國、以色列聯手對伊朗發動大規模空襲，引發席捲中東地區的戰火，美國總統川普（Donald Trump）近日同意暫緩對伊朗的轟炸與攻擊，為期兩週。然而，儘管美國與伊朗同意暫時停火，但黎巴嫩並不在美國與以色列認定的停火範圍內。以色列軍方今天對黎巴嫩境內的伊斯蘭武裝組織真主黨（Hezbollah）發動猛攻，至少造成250人死亡，激烈程度為上月雙方衝突以來之最。

綜合路透社與法新社等外國媒體報導，以色列軍方證實，已發動開戰以來最大規模的協同攻擊，目標鎖定黎巴嫩首都貝魯特、貝卡谷地（Bekaa Valley）及黎巴嫩南部逾百處真主黨指揮中心及軍事據點。以色列大規模攻擊引發外界對區域停火努力的質疑。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）強調，以色列停止攻擊黎巴嫩是伊朗與美國達成協議的重要條件。

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美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，真主黨為聲援伊朗在3月2日向以色列開火，以色列隨即對黎巴嫩展開陸空攻勢，今天攻擊之猛烈為上月雙方衝突以來之最。真主黨在聲明中譴責以色列「野蠻侵略」。真主黨資深國會議員穆薩維（Ibrahim al-Moussawi）指責：「真主黨被告知屬於停火一部分，因此我們遵守協議，但以色列一如往常違反停火，在黎巴嫩各地屠殺。」

黎巴嫩民防單位指出，全國共有254人喪生、逾1100人受傷，其中首都貝魯特死亡人數最多，高達91人。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）副發言人哈克（Farhan Haq）今天直言，聯合國強烈譴責以色列在黎巴嫩各地發動的攻擊，這些行動造成重大平民傷亡。持續呼籲各方善用外交管道，停止敵對行動，並應利用美國與伊朗停火協議，防止生命進一步損失。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天晚間回應，黎巴嫩不在與伊朗的停火協議內，以色列軍方將持續強力打擊真主黨。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）與美國副總統范斯（JD Vance）也指稱，黎巴嫩未被納入停火範圍。范斯表示，伊朗方面以為停火包含黎巴嫩，但實際上沒有。在美伊停火談判扮演要角的巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）稍早指稱指稱，停火將涵蓋黎巴嫩。

伊朗革命衛隊警告，美國與以色列若未停止攻擊黎巴嫩，必令其後悔。黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）譴責以色列空襲並表透露，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已告知願推動外交努力，讓黎巴嫩納入任何停火協議。以色列軍方說明，多數攻擊發生在平民區，並在攻擊前數小時對貝魯特南部與黎巴嫩南部示警。不過在同樣遭攻擊的貝魯特市中心，就沒有獲得同樣的預警。

以色列軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）於社群平台X（前推特）聲稱，真主黨已從貝魯特南郊達希耶（Dahiyeh）傳統據點，轉移至與其他宗教混居區域。以色列軍方將追擊真主黨，不論任何地點。以色列發布的居民撤離命令涵蓋約15%黎巴嫩領土，主要集中在南部城市錫登（Sidon）。在今天的攻擊前，以色列在黎巴嫩的陸空攻擊已造成逾1500人死亡，其中包括 130多名兒童。

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