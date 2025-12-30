美以領袖會晤 川普：伊朗若重建核武美國將出手

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在昨（29）日在海湖莊園與美國總統川普（Donald Trump）會面。會後川普在記者會上提到，若伊朗企圖重建彈道飛彈或核武計畫，美國將不排除發動攻擊。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在昨（29）日在海湖莊園與美國總統川普（Donald Trump）會面。（圖／美聯社）

川普表示，伊朗可能正在重建核武設施，他已向德黑蘭當局警告，應清楚走向核武的後果，也希望伊朗不要這麼做，因為他不想浪費B-2（空襲轟炸機）來回37小時的燃料。

伊朗與以色列曾在今年6月13日至24日發生短暫交火，被稱為「十二日戰爭」。美國於6月22日也重擊伊朗三個重要地點 ，代號為「午夜之錘行動」。川普也曾表示，美以在六月的聯手中，完全摧毀了伊朗的核濃縮設施。

不過依據情報單位和五角大廈保守的預估，認為攻擊僅讓伊朗核武進程倒退數個月到兩年。以色列的報導也指出，伊朗正努力重建，特別是遠程飛彈能力。

納坦雅胡則在上週表示，他已注意到伊朗的問題，但不會再進行正面衝突，將會與川普討論此事。



