美任命格陵蘭特使國際關注 丹麥怒批侵犯主權、歐盟表態聲援

美國總統川普任命路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry）為「美國駐格陵蘭特使」，引發國際關注。丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）週一表示「非常憤怒」，並批評相關言論已嚴重挑戰丹麥的主權立場。

路易斯安那州州長蘭德里被任命為「美國駐格陵蘭特使」。（圖／美聯社）

川普先前已多次公開揚言要將格陵蘭島納入美國版圖，現又突然宣布任命蘭德里為美國駐格陵蘭特使，並在其社群平台「真實社交」發文表示，蘭德里「深知格陵蘭對美國國家安全的重要性，將積極推進美國利益」。隨後，蘭德里在X平台回應稱，自己「很榮幸能以志工身分服務，並協助讓格陵蘭成為美國的一部分」。

格陵蘭島雖高度自治，但仍屬丹麥王國一部分，丹麥同時也是北約成員國。然而，川普過去多次聲稱基於國家安全與戰略考量，美國需要控制這座資源豐富的北極島嶼，甚至不排除動用武力的可能性。今年3月，他更表示美國將「不惜一切代價」。

丹麥與格陵蘭領導人對此一再回應，強調格陵蘭島不會出售，其未來將由當地人民自行決定。根據今年1月公布的一項民意調查，格陵蘭約5萬7千名居民中，多數支持未來脫離丹麥獨立，但並不希望成為美國的一部分。

對於川普任命格陵蘭特使一事，拉斯穆森指出，蘭德里在接受任命時公開表示「讓格陵蘭成為美國一部分」的構想，這番言論令丹麥政府高度不安。他強調，相關說法「完全不可接受」，並要求華盛頓尊重丹麥的主權與領土完整。丹麥外交部已表示，將在近日召見美國駐丹麥大使，要求美方就此作出說明。

而歐盟方面亦迅速表態支持丹麥立場。歐盟發言人阿努尼（Anouar El Anouni）表示，維護丹麥的主權與領土完整對歐盟而言「至關重要」。歐盟委員會主席馮德萊恩與歐洲理事會主席安東尼奧．科斯塔也在社群媒體發文強調，歐盟「與丹麥及格陵蘭人民完全團結一致」，並重申主權與領土完整是國際法的核心原則。

格陵蘭首相尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）則表示，這項任命「不會改變格陵蘭內部的任何事情」，但承認該舉動進一步加劇了美國與丹麥之間原已緊張的外交關係。

