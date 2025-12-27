美企因軍售台灣遭中國制裁報復 華府強烈反對

（中央社北京26日綜合外電報導）美國上周宣布對台軍售案，引發中國制裁美國10名個人與20家國防企業作為反制。美國國務院發言人今天表示，強烈反對北京方面的作法。

路透社報導，國務院發言人表示，美國強烈反對中國的制裁措施，它將凍結這些企業與個人在中國的所有資產，並禁止中國組織和個人與他們進行任何商業來往。

發言人表示：「我們強烈反對美國企業因支持對台軍售而遭報復，這些軍售目的是為強化台灣的自我防衛能力。」

發言人同時呼籲北京停止在軍事、外交和經濟上對台灣施壓，轉而與台北展開有意義的對話。

發言人指出，被列入中國制裁名單的個人，包括國防企業安杜里爾公司（Anduril Industries）創辦人，還有另外9名受制裁企業的高階主管，他們均被禁止進入中國。

其他受制裁企業，包括諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman Systems Corporation）、L3哈里斯海事服務公司（L3 Harris Maritime Services），以及專注於國防業務的波音密蘇里州聖路易斯市分公司（Boeing in St. Louis）。

發言人表示，美國這項政策「歷經9屆美國政府始終如一，有助於維護台海地區的和平與穩定」。

中國的制裁似乎重於象徵意義，因為中國與美國國防企業鮮有業務往來，中國又是波音民航機的主要買家。

美國政府上周宣布對台軍售8案，總額逾111億美元，這是美國有史以來對台軍售最大的一筆，引發北京方面強烈不滿。

中國外交部發言人發表聲明指出：「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

聲明也表示：「任何在台灣問題上越線挑釁的行徑都將遭到中方的有力回擊。」敦促美國停止向台灣提供武器的「危險」行徑。

美國依法有義務提供台灣自衛所需武器，但此類軍售向來是中美摩擦的根源。（編譯：屈享平）1141227