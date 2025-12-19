美企明年1月接手TikTok 保護個資、降低國安風險

記者賴韋廷／綜合報導

美國新聞網站「Axios」報導，短影音平臺TikTok（抖音國際版）母公司「字節跳動」，已和美國投資方簽署協議，將成立全新美國合資企業接手TikTok營運，並於明年1月22日正式易主，可望大幅降低美國民眾個資外洩與國家安全潛在風險。

報導指出，新成立的「TikTok美國數據安全合資公司」，由甲骨文公司（Oracle）、私募股權公司「銀湖」（Silver Lake），以及阿拉伯聯合大公國投資公司MGX共同持有，各占15%股份，包括5%股份尚未公布持有人在內，新投資方共持有50%股權。「字節跳動」持股19.9%，符合美國聯邦法律「中國大陸境內公司或個人不得超過20%」的規範。

新合資公司將以獨立實體方式營運，對個資保護、演算法安全、內容審查與軟體保證等關鍵業務擁有決策權；並將負責「運用美國用戶資料重新訓練內容推薦演算法，確保內容推送不受外部操縱影響」，甲骨文公司則將負責稽核、驗證營運是否符合國安規範。

美國總統川普在2020年第一任期間，要求「字節跳動」出售在美業務，而國會2024年通過法案，規定若不出售，將禁止TikTok在美營運。川普重返執政後，持續透過行政命令尋求出售方案，明年1月22日完成所有權轉移作業後，這項爭論多時的議題可望落幕。

TikTok母公司「字節跳動」已簽署協議，明年由新成立的美國合資企業接手營運。（達志影像／路透社資料照片）