美企財報亮眼、經濟優於預期! 美股反彈收高、台積電ADR跌0.14%

[Newtalk新聞] 美國企業財報表現亮眼，加上經濟數據優於預期，提振投資人風險偏好，並且緩解對於科技股估值過高的疑慮，美國股市四大指數5日反彈收漲，道瓊工業指數上漲225.76點、漲幅0.48%，標普500指數上漲0.37%，那斯達克指數上漲0.65%，費城半導體指數反彈3.02%，台積電ADR仍跌0.14%，收在293.64美元。

美股5日收盤，道瓊工業指數上揚225.76點或0.48%，收在47311.00點。標普500指數揚升24.74點或0.37%，收在6796.29點。以科技股為主的那斯達克指數上漲151.16點或0.65%，收在23499.80點。費城半導體指數勁揚210.69點或3.02%，收在7190.27點。

綜合外媒報導，人工智慧（AI）相關股票近幾個月來推動美股屢創新高引發投資人對估值過高的擔憂，華爾街高層也發出警告，標普500指數和那斯達克指數4日均創下自10月10日以來最大的單日跌幅，不過5日市場反彈。AMD公布的第三季獲利和營收均超出預期，開低走高，上漲2.5%。博通及美光科技扭轉跌勢，分別上漲了2%和約8.93%，輝達則下跌1.75%。

另一方面，美國最高法院5日審理美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策，爭議焦點在於他引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅是否越權，市場交易員對於最高法院會維持川普關稅政策並不看好，汽車製造商福特汽車及通用汽車公司股價均上漲超過2%，建築和採礦設備製造商開拓重工也上漲近4%。

美國ADP小非農就業報告5日出爐，10月美國私人企業新增就業人數為4.2萬人，為7月以來首次出現月度增長，高於市場預期的3萬人，同時9月的淨流失就業人數被上修至2.9萬人。川普表示，股市過去9個月以來屢創新高，美國正處於史上最強勁的經濟，但政府關門仍對經濟造成負面影響，隨著美國各地正在興建的工廠啟用，股市將再次飆升，一切才剛起步。

