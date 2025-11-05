美企連7年冠全場！中國進博會吸4千企業參展 李強喊「安心投資」

第八屆中國國際進口博覽會在上海盛大登場，規模再創新高，吸引來自138個國家和地區共4108家企業參展，展覽面積及企業總數均創歷史新高。美國企業參展面積更是連續7年保持第一。在川習峰會結束後，大陸國務院總理李強於開幕式致詞，呼籲各國企業來中國投資，強調將打造讓各國企業「更加安心」的投資環境。然而，美方態度仍然謹慎，白宮明確表示不會將最先進的Blackwell晶片出售給中國。

大陸國務院總理李強，特別出席進博會開幕式並發表致詞。（圖／TVBS）

第八屆中國國際進口博覽會在上海舉行，規模堪稱世界最大，吸引了全球矚目的目光。展會共有來自138個國家和地區的4108家企業參與，展覽面積和企業總數均創下歷史新高。其中，美國企業的參展面積更是連續第7年位居第一，展現了美企對中國市場的持續關注。

大陸國務院總理李強特別出席開幕式並發表致詞。在川習峰會剛結束的背景下，外界高度關注中方對關稅戰的後續態度。李強在講話中表示：「只重利益不講道義的行為正在增多，我們中國人講求的是君子愛財，取之有道。」雖然沒有直接提及美國，但字字句句都在向美方傳達訊息。他進一步強調將「打造投資中國金字招牌，讓各國企業在華發展更加安心」，呼籲世界企業來更穩定的大陸市場投資。

在川習峰會後，美方將芬太尼關稅減半，並暫緩實施對等關稅一年；中方則取消稀土出口限制，同時增加美國大豆採購量。表面上看，雙方各有讓步，但實際上仍在試探彼此底線。

儘管中方釋出善意，美方在高科技領域的立場依然堅定。白宮發言人李威特明確表示：「總統已經向中方及各位都非常明確的表達他的立場，他已經直接回答過這個問題，最先進的晶片也就是Blackwell晶片，我們目前並不打算把它出售給中國。」這場關稅戰似乎只是暫時停火，雙方都在用時間換取下次談判的空間。中美關係的發展走向，仍然需要進一步觀察。

