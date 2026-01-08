美企AI應用擴大到傳產業 摩根資產管理：考驗科技型ETF！

最新調查顯示，美國企業導入AI的比例已達17%，預計未來6個月將提升至約20%。AI不再只是科技業的專利，舉凡製造、建築、住宿餐飲、運輸倉儲等傳統產業，AI導入率將明顯成長，連帶地，產業輪動與選股難度同步提升。

摩根資產管理表示，國人向來偏愛科技型ETF，伴隨AI在2026年的應用將多點開花，ETF經理團隊也將面臨關鍵時刻，主動式ETF可望憑藉靈活的配置能力，掌握AI擴大應用後的新商機。

主動摩根美國科技（00989A）產品經理溥琪琳表示，資訊、專業技術等產業的AI應用率，已達3成以上，未來半年還會持續增加。這顯示AI已成為企業提升效率、創新服務的關鍵工具，數位轉型已是不可逆的趨勢。

溥琪琳說，數據顯示，製造業AI導入率將從11%提升至17%，建築業從9%增至14%，住宿與餐飲業從8%增至11%，運輸與倉儲業則從6%提升至10%。這些傳統產業正積極運用AI於自動化生產、智慧工地、訂房點餐、物流配送等場景，帶動營運效率與服務品質大幅提升。AI技術門檻降低，讓更多中小企業也能參與數位升級，產業競爭力全面提升。

溥琪琳補充，雖然AI過去這三年始終都是投資主流，但相關科技巨頭當前的估值普遍偏高，市場也不免有AI是否會面臨泡沫化的雜音；但從這份調查即可看出，AI的投資主軸將從過去的基礎建設與資本支出，轉移到導入實際應用以實現獲利的路徑；因此從今年起，善用AI工具的企業、特別是在非傳統資訊科技的領域，如金融、工業、製造或旅遊娛樂等，反而有機會創造更大的增長空間。

溥琪琳說，AI應用將從科技業擴展到傳統產業，產業輪動與選股難度同步提升。全台主動式科技型ETF將面臨更嚴峻的考驗，經理團隊必須具備更強的產業洞察力與靈活調整能力，才能在AI紅利擴散下，精準掌握新興黑馬企業，並有效分散單一產業波動風險。

00989A看好AI應用的產業擴散趨勢，持股不僅聚焦資訊科技與大型科技股，也同步重視非必須消費、工業、金融等多元產業的投資機會，隨著AI應用從科技業擴展到製造、建築、住宿餐飲、運輸倉儲等傳統產業。選股範圍也涵蓋大、中、小型企業。

