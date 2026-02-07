美伊下週繼續協商 川普：伊朗不會擁有核武

美國總統川普的女婿庫許納(左)和川普特使魏科夫(中)赴阿曼與伊朗代表展開會談。圖為兩人與阿曼外長阿布塞迪（Badr Albusaidi）合照。路透社



美國與伊朗代表週五（2/6）在阿曼的首輪談判結束，雙方均說是「好的開始」。美國總統川普則是軟硬兼施，他先宣布對伊朗實施新一波制裁，接著又表示美伊會在下週繼續協商，並強調絕不會讓伊朗擁有核武。

川普週五晚間在空軍一號上向記者表示，美國下週會繼續和伊朗進行協商，確保伊朗不會擁有核武。川普還說，有很多時間可和伊朗達成協議，明顯淡化他先前的武力威脅。

川普特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（ Jared Kushner）週五代表美方在阿曼首都馬斯開特（Muscat）和伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）進行非直接對話協商。阿拉奇會後向伊朗媒體表示，這場談判是好的開始，並強調「任何對話都必須避免威脅」。

廣告 廣告

阿拉奇並未說明所謂的威脅為何。但美軍近來在中東加強佈署，川普也多次放話表示可能武力推翻德黑蘭政權。

就在雙邊進行協商的同時，川普週五簽署一項行政命令，對任何與伊朗有商業往來的國家課徵25%的次級關稅。此外，美國也在週五這天宣布對與伊朗石油貿易有關的15個實體和14艘影子船隊進行經濟制裁。

在美伊首輪協商開始前，美國國務卿盧比歐（ Marco Rubio）表示，和伊朗之間的談判除了核武計畫外，還包括伊朗的洲際飛彈、金援區域內代理武裝組織、國內人民待遇等。

不過根據一名中東地區外交人士透露，美伊雙方並未在週五這天談及洲際飛彈，而伊朗在會上強調，德黑蘭有權繼續擁有濃縮鈾，但願在「規模上和純度上」保持開放態度，並願意接受區域集體協商。不過伊朗代表也提出條件，要求美國立刻且有效地解除制裁。

更多太報報導

美軍售武器先給誰？川普簽行政命令：國防開支＋戰略重要性最高

美伊核談判結束 投資人鬆口氣國際油價走跌

美伊談判前互相恫嚇！伊朗秀射程2千公里飛彈 川普握軍事選項