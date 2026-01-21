美伊互嗆暗殺元首! 川普 :「敢動我就滅國！」德黑蘭反嗆：讓世界陷入火海

美國與伊朗關係再度急遽升溫，雙方高層近日公開以「元首性命」互相威脅，使原本緊張的對峙局勢進一步滑向極端危險邊緣。 圖:翻攝自X帳號@MarioNawfal

[Newtalk新聞] 美國與伊朗關係再度急遽升溫，雙方高層近日公開以「元首性命」互相威脅，使原本緊張的對峙局勢進一步滑向極端危險邊緣。美國總統川普 20 日直言，若伊朗當局成功對美國領袖發動暗殺行動，美軍將立即出手，讓伊朗「從地球表面被抹除」。伊朗軍方隨即強硬回擊，警告若最高領袖哈梅內伊遭到攻擊，將「點燃整個世界」。

根據《法新社》報導，川普在接受美國新聞頻道《News Nation》專訪時，被問及伊朗官方媒體日前釋出疑似威脅其人身安全的訊息時表示，他已向軍方下達明確指令，強調只要自己或其他美國領袖遭遇不測，伊朗將面臨全面毀滅性打擊。川普直言：「我已經非常清楚地下達指示，只要發生任何事，他們就會被從地球上抹掉。」

川普的強硬表態並非首次。早在重返白宮初期，他便曾公開警告德黑蘭，若伊朗膽敢對其採取暗殺行動，將付出「徹底被湮滅」的代價。相關言論再度引發國際社會對美伊衝突失控的高度關切。

面對美方恫嚇，伊朗方面迅速作出回應。伊朗武裝部隊發言人謝卡爾奇（Abolfazl Shekarchi）透過官媒表示，若有任何「侵略之手」膽敢伸向最高領袖哈梅內伊，伊朗不僅會斬斷那隻手，還會讓對方的世界陷入火海，並在中東地區「無處可逃」。強硬措辭顯示，德黑蘭同樣將元首安全視為紅線。

分析指出，美伊高層互嗆的背後，正值伊朗政權面臨 1979 年伊斯蘭革命以來最嚴峻的內部危機。受經濟崩潰與貨幣暴跌衝擊，伊朗去年底爆發大規模反政府示威，鎮壓行動造成大量死傷。總部位於挪威的「伊朗人權」（IHR）組織警告，由於當局封鎖通訊，實際死亡人數恐遠高於官方數據，最高可能達到2萬人。

這場人道災難也使部分流亡人士立場出現激烈轉變。諾貝爾和平獎得主艾巴迪（Shirin Ebadi）日前公開呼籲美國介入，主張對哈梅內伊及伊斯蘭革命衛隊高層進行「高度精準打擊」，以終結伊朗長期的威權統治，引發國際輿論高度爭議。

