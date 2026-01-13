美伊倒數計時？川普祭4招施壓 伊朗最高領袖強硬回擊

川普政府升高對伊朗施壓，制裁、關稅與軍事選項同步評估，中東已部署3萬美軍待命。（圖／美聯社）





美伊關係再度急速升溫。美國總統川普近期接連對伊朗發出強硬警告，不僅不排除軍事行動，還同步推動制裁、關稅與網路戰等多重手段。對此，伊朗最高領袖阿里·哈米尼也公開反擊，罕見以俄語發文警告美國「嚴重誤判」。

經濟制裁關稅同步升級

根據《美國廣播公司》報導，美國國安團隊已向川普簡報多項對伊朗的可能介入方案，內容涵蓋擴大經濟制裁、懲罰性關稅，甚至有限度的軍事行動。川普日前明確表態，任何與伊朗進行商業往來的國家，都可能面臨高達25％的關稅，藉此切斷德黑蘭的經濟命脈。

美方官員指出，制裁對象不僅鎖定伊朗能源與金融體系，也可能針對政權核心人物與執法單位。此外，網路攻擊與資訊影響力作戰同樣列入選項，目的是削弱伊朗政府對內的控制力。

3萬美軍部署 軍事行動未排除

在軍事層面，美國已於中東與波斯灣地區部署約3萬名兵力，區域內並有多艘具備飛彈防禦能力的海軍艦艇待命。曾任五角大廈中東事務副助理部長的米克・穆洛伊分析指出，若華府決定動武，行動可能採取精準打擊方式，目標將鎖定負責鎮壓示威的伊朗安全部門，以避免衝突全面升高。

美方同時強調外交管道尚未關閉。白宮新聞秘書卡羅琳・李維特表示，伊朗外長仍透過非公開渠道與美方特使保持接觸，顯示雙方在強硬表態背後，仍試圖保留談判空間。

哈米尼強硬發聲反擊華府

面對川普政府高壓策略，伊朗最高領袖阿里・哈米尼近期連續發聲反擊，甚至以俄語在社群平台發文，直指美國對伊朗局勢「嚴重失算」，並警告華府過去因誤判而遭遇挫敗，未來也可能重蹈覆轍。外媒分析指出，伊朗此舉不僅是對美示警，也象徵德黑蘭持續向俄羅斯靠攏，試圖在國際舞台上尋求制衡力量。

英國查塔姆研究所副研究員、區域和平與經濟安全組織執行長史維特洛娃分析，美伊目前正陷入威懾與試探的拉鋸狀態，短期內全面開戰的可能性仍然偏低。不過，隨著制裁升級、軍事部署擴大以及伊朗國內示威遭鎮壓等因素交織，任何一方的誤判，都可能引發更大規模的區域衝突。

