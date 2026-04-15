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美伊停火兩周談判 川普：戰事非常接近尾聲 美國行動尚未結束
美國總統川普（Donald Trump）14日在福斯電視節目接受專訪表示，隨著美國與伊朗達成兩周停火協議、敵對行動減緩，這場戰事已「非常接近」結束。川普告訴主播巴帝羅默：「我認為已經接近結束了，沒錯，在我看來，戰事非常接近尾聲」，但川普強調「美國行動尚未結束」。
福斯財經新聞網（Fox Business）報導，川普接受《與瑪莉亞早晨有約》（Mornings with Maria）節目主播巴帝羅默（Maria Bartiromo）專訪，根據表定明早（15日）播出完整專訪內容。
在川普發表最新言論之際，美伊雙方談判代表可望於16日重啟新一輪談判。在此之前，美國副總統范斯（JD Vance）與白宮高層周末在巴基斯坦與伊朗官員進行談判，雖未取得突破，但范斯表示已獲「重大進展」。
川普儘管表示戰爭接近尾聲，即將終結，但仍強調「美國行動尚未結束」。川普說：「如果我現在收手，他們需要20年才能重建國家。我們還沒結束。我們會看看接下來發生什麼。我認為他們非常渴望達成協議。」
美伊戰爭於2月28日爆發，當時美國與以色列聯手空襲伊朗，擊斃最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），嚴重打擊伊朗政權。川普多次強調伊朗領導層與軍力已雙雙削弱，更頻頻宣稱美軍已「重創」德黑蘭當局的軍事實力。
這場衝突已造成13名美國軍人殉職，中東地區則有數千人喪生。
川普在節目專訪中表示，他介入中東衝突是為了削弱伊朗的核能力，「我必須轉換策略，因為如果我沒這麼做，現在伊朗就已經擁有核武」。
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伊朗承認戰損極嚴重！列清單呈報聯合國 還要求「這五國家」全面賠償
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(影) 伊高層嚴重分裂? 傳瓦希迪痛斥加利巴夫「和兇手握手」俄想接收伊濃縮鈾
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