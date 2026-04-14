美伊停火協議倒數 傳第二輪談判16日舉行

50歲男星張善為2013年因為血塊壓迫脊椎神經而癱瘓，而跟他交情不錯的藝人宋翊彰（蜻蜓哥哥）近日接受媒體專訪透露張善為最新狀況，表示是透過一名熟識張善為的粉絲阿嬤輾轉得知，「最近有聽說他有比較好了」，再度引發話題。張善為當年因不願讓大家看到自己生病模樣，最後在社群留下「無助1句話」就此神隱，跟圈中好友也斷了聯繫，如今轉眼間已過了13年。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1 則留言