美伊停火協議倒數 傳第二輪談判16日舉行
美國與伊朗的停火協議將在4月21日到期，巴基斯坦政府如今提到，兩國有望在下周重啟談判，於16日進行第二輪會談，希望在協議到期前尋求和平方案。
美國、伊朗及以色列於2月28日起展開武裝對抗，美國總統川普（Donald Trump）於4月8日公開表示要伊朗重新開放荷莫茲海峽，下達最後通牒，但就在不到2小時，雙方達成兩周的停火協議。
眼看停火協議將在21日到期，今天媒體報導，巴基斯坦聯邦政府高層消息，正試圖促成美伊兩國再次坐下來聊聊，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）、副總理達爾（Ishaq Dar）以及陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）積極奔走，希望第二輪談判可以順利進行。
據悉，美伊雙方將在16日進行第二輪會談，希望在停火協議到期前可以敲定和平方案。
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