美伊停火協議變廢紙？以色列閃擊黎巴嫩「10分鐘炸百個中心」 釀250死血洗邊境

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[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導

美伊日前才剛達成「兩周停火」協議，以色列昨（8）日卻隨即對黎巴嫩發動開戰以來最大規模空襲。此舉引發黎巴嫩真主黨（Hezbollah）強烈不滿並展開報復行動，強調反擊將持續到美以停止侵略為止。

美伊日前才剛達成「兩周停火」協議，以色列昨（8）日卻隨即對黎巴嫩發動開戰以來最大規模空襲。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，以色列在短短10分鐘內，便摧毀黎巴嫩境內超過100個真主黨指揮中心與軍事設施。黎巴嫩民防部門指出，光是8日全國死亡人數就高達254人，另有1,100 多人受傷。當地多家醫院血庫告急，已發出急需全血型捐血的求救訊號。

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針對停火協議的認知，各國陷入羅生門。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）先前表示，停火協議已涵蓋黎巴嫩戰線；然而以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與美國副總統范斯（JD Vance）均強硬表示：「黎巴嫩不在停火範圍內」。美國總統川普當天接受 PBS 採訪時也補刀，形容打擊黎巴嫩是「另一場單獨的衝突」，未被納入為期2週的停火共識中。

事實上，在本次大規模空襲前，以軍的攻擊已造成黎巴嫩境內1,500人死亡。此次行動更炸毀了連結黎巴嫩南部與國土其餘部分的最後一座跨河大橋，導致當地原本就短缺的醫藥與食物供應完全斷絕，目前已有超過120萬人流離失所，人道危機雪上加霜。

黎巴嫩真主黨在突襲後發布聲明，憤怒控訴以色列「背信且野蠻」，並隨即對以色列北部的馬納拉（Manara）發射火箭炮報復。伊朗革命衛隊也隨之發出嚴厲警告，若不停止侵略，將送上讓美以雙方「感到悔恨的回應」。

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