美伊停火變數多 全球油價短期難回檔

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美伊達成停火協議後，國際原油價格狂洩，跌回1百美元以下，但中東地區戰火其實並沒有平息，荷莫茲海峽開了又關，加上當地關鍵能源樞紐，已經遭到嚴重破壞。能源專家分析，波斯灣仍有800艘油輪滯留，已經造成的經濟損傷與產能縮減，還是會持續反映在油價上。

美國德拉瓦州克雷蒙特的加油站，汽油每加侖破4美元，柴油直逼6美元。駕駛索羅門：「今天的汽油價格有點離譜。」

駕駛賈斯汀：「油價每天都在上漲。」

加州更誇張，以福特F-150皮卡車為例，加滿一桶油要145美元，相當於4317元台幣，比起戰事前要多花1100元台幣的油錢。---------瑞穗證券大宗商品專家亞格爾：「看來伊朗，仍對荷莫茲海峽有半控制權，目前波斯灣，積壓了約800艘油輪。」

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全球航空公司因應燃料成本翻倍與供應短缺，除了減班，調漲燃油附加費、托運行李費，甚至票價。國際航空運輸協會預期油價將回落，但航空燃油成本還是降不下來。國際航空運輸協會理事長華爾希：「由於中東煉油產能受干擾，要回到供應所需水準，依舊需要數個月的時間。」

停火協議一宣布，荷莫茲海峽一度開放，中東衝突不停，海峽又驟停。

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