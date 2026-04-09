美伊停火一天就瀕臨破局 以色列猛攻黎巴嫩、伊朗質疑談判

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伊朗國會議長卡利巴夫，攝於2024年10月訪問黎巴嫩。路透社



美國與伊朗宣布停火，至台灣時間週三（4/9）上午已屆滿24小時，但停火狀態岌岌可危。以色列週二（4/8）對黎巴嫩發動迄今最猛烈空襲，造成至少250人喪生，引發伊朗揚言報復。伊朗警告，在此情況下與美國展開和平談判「不合情理」。

白宮週二稍早宣布，美伊首輪談判將於週六（4/11）在巴基斯坦舉行。但擔任伊朗首席談判代表的國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）表示，以色列對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的空襲已違反多項停火條件，而且美國要求伊朗放棄核計畫，同樣違反停火協議。

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他在聲明中指出：「在此情況下，雙邊停火或談判都不合情理。」

但以色列與美國均強調，停火協議原本就不涵蓋黎巴嫩。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）堅持，對黎巴嫩的攻擊不會停止。他也強調，以色列「手指仍扣在扳機上」，隨時準備恢復戰事。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則強烈譴責以色列對黎巴嫩的「無差別攻擊」，並呼籲停火應全面適用於黎巴嫩。包括13個歐洲國家、日本與加拿大在內的多國領袖也發表聯合聲明，樂見停火並呼籲迅速結束敵對行動，以「避免嚴重的全球能源危機」。

●伊朗仍零星攻擊波灣國家 荷姆茲航行仍受限

然而，路透社引述石油產業的消息顯示，過去24小時間，伊朗仍在攻擊波灣國家能源設施，包括沙烏地阿拉伯用於繞過荷姆茲海峽封鎖的「東西輸油管道」（East-West Pipeline）。科威特、巴林、阿拉伯聯合大公國也遭飛彈與無人機零星攻擊。

目前荷姆茲海峽仍限制船隻通行。航運業者表示，需掌握更多可靠資訊才能恢復航行。

●停戰方案消息混亂

關於美伊停戰方案內容，消息混亂，且仍存在巨大分歧。川普表示，伊朗已同意停止用於核計計畫的鈾濃縮活動，且願意交出庫存；加利巴夫則表示，根據停火條款，伊朗仍可繼續進行鈾濃縮。

彭博新聞報導，川普還表示可能與伊朗成立合資企業，對荷姆茲海峽通行船隻收費。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）則在記者會中明言，該方案「並非已獲明確接受的方案」。

她強調：「總統昨晚說得很清楚，他希望海峽立即、無限制開放，我們會要求對方做到。」

川普還宣稱伊朗已出現「政權更替」，但目前並無任何跡象顯示領導層發生變化。他週二宣布停火時說，將以伊朗的10點停戰方案為談判基礎；週三又表示，談判基礎是美方原本提出的15點方案。

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