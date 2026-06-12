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美國政府近日透露，美伊雙方即將簽署和平協議，有望結束這場為期三個月的衝突。這項重大進展，也讓外界重新關注2015年曾讓伊朗承諾限制核武、卻在2018年遭川普單方面撕毀的《伊朗核子協議》究竟有哪些關鍵內容。

根據路透社（Reuters）報導，美國政府表示即將與伊朗簽署和平協議，以結束這場持續三個月的衝突。雖然新協議的具體條款尚未公開，但這項重大進展，讓外界再度聚焦2015年簽署、如今已名存實亡的《伊朗核子協議》（JCPOA）。該協議當年由伊朗與美、俄、中、法、英、德等國共同簽署，旨在將伊朗研發核武的時間延長至一年。然而，川普在2018年首任總統任內單方面宣布退出並重啟制裁，導致伊朗於隔年開始違反條款，聯合國（UN）也在2025年重啟制裁。

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回顧2015年協議的核心內容，主要包含「制裁鬆綁」與「限制核發展」兩大主軸。在制裁方面，美國、歐盟與聯合國當時同意解除對伊朗石油、天然氣、金融、航運及汽車等關鍵產業的制裁，並允許民航機銷售與地毯等民生物資進口。

在核限制方面，伊朗同意將鈾濃縮豐度限制在3.67%（遠低於製造核武所需的90%），並將濃縮鈾庫存大砍98%至300公斤以下，離心機數量也從1.9萬部削減至6100部。此外，伊朗也承諾改造重水反應爐，使其無法生產武器級的鈽，並接受國際原子能總署（IAEA）的全面監督。如今美伊局勢再變，這份歷史協議的起落也成為各界評估新協議的重要指標。

原文出處：美伊傳將簽和平協議！一文看懂被川普廢除的核子條約

本文由AI協作，經編輯審核後發布