美伊動武情勢似緩 埃及專家：戰爭仍難避免

（中央社記者施婉清開3日專電）數日前美國威脅要對伊朗採取軍事行動，導致美伊情勢極度緊張。伊朗總統雖已在日前下令與美國展開核協議談判，美國分析師也認為情勢已和緩：但埃及政治專家仍預測，戰爭已在醞釀，中東整體局勢將會非常艱難。

12月底伊朗發生大規模民眾抗議，引發伊朗政府血腥鎮壓導致大量人員傷亡後，美國即不斷猛烈抨擊伊朗領導層的鎮壓行為。美國總統川普甚至威脅採取軍事行動。

川普1月底表示，「一支龐大艦隊正駛向伊朗」。此艦隊包括核子動力「林肯號」」（USS Abraham Lincoln）航空母艦和3艘驅逐艦。

伊朗隨即警告回稱，伊朗已做好充分準備，將對任何敵對行動採取強硬回應。

埃及「十月六日大學」（October 6 University）政治學教授，暨埃及官媒「共和報」（Al-Gomhuria）政治評論專家法魯克（Hossam Farouk）2日接受中央社記者訪問表示，這兩天美伊之間的緊張情勢雖有和緩；但他認為戰爭似乎已不可避免。

法魯克開門見山直指，「我不相信美國會放棄軍事攻擊。」並說，美國此次調動成本極為龐大，若無意進軍，那還有什麼理由要將這些精銳裝備和人員調往「美國中央司令部」（U.S. Central Command，CENTCOM）的作戰區域？

法魯克解釋，林肯號是美國軍力中最重要的裝備之一，導彈驅逐艦則搭載先進的防空和飛彈防禦系統，加上3艘為淺水區作業和保護敏感海上航線而設計的美國近海巡邏艦。此外，約5700名美軍增援部隊人員也已抵達中央司令部作戰區域。

法魯克笑說，這些裝備和人員不會只是想到中東海域休閒度假，或為採集分析海水樣本而來吧？

法魯克接著分析說，「林肯號」具備執行空中密集作戰和打擊陸地及海上目標的能力，可對任何潛在升級局勢快速反應，這代表一項軍事計畫已制定完善，僅差一道攻擊指令。因此，法魯克認為，這一部署行動已明確地傳遞出軍事動作訊號。

伊朗法斯通訊社（Fars）2日報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）下令就核協議與美國展開談判。川普也表示樂見其成，以避免對伊朗採取軍事行動。

然而，在法魯克眼中的川普，以商人心態執政，為確保利潤和不失敗，敢於冒險和使用武力。

法魯克分析，裴澤斯基安也曾暗示，華府試圖在談判中，對核子計畫、防禦系統以及伊朗的區域角色三大問題強加先決條件。這不符合談判精神，認為美國會將談判桌變成軍事對抗戰場。

此外，埃及「金字塔報」（Al Ahram）2日報導，當川普在數日前對伊朗發出動武威脅時，金價飆升至每盎司5600美元附近的歷史高點，但金價後來跌至每盎司4710美元。

根據金字塔報報導，經紀商「貿易國家」（Trade Nation）分析師莫里森（David Morrison）表示，川普後來又暗示想緩和與伊朗的緊張關係，使得金價逆轉。

在此情況下，法魯克仍向中央社表示，戰爭絕非兒戲，代價也沉重，這兩天情勢雖狀似和緩，但法魯克認為美國不會放任伊朗政權繼續維持現狀，伊朗政權也必將毫不猶豫地反擊，因此這場戰爭已在醞釀中，且中東整體局勢將會更加艱難。（編輯：韋樞）1150203