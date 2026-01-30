美伊升溫！美稱軍隊做好全面準備 歐盟發布制裁

美國國防部長赫格塞斯。（圖／美聯社）





國際衝突局勢沒有緩解，尤其在中東，美國國防部長就表示，美軍做好全面準備，不會讓伊朗再有機會發展核武，同時歐盟也升高制裁，將伊朗革命衛隊列為恐怖組織。

美伊局勢緊繃，國防部長赫格塞斯在內閣會議上表示，美軍將做好全面準備，執行川普所做的決定，確保德黑蘭，無法發展核武能力。

美國防部長赫格塞斯：「他們（伊朗）不該追求核能力，我們將準備好，執行總統（川普），對戰爭部期待的一切。」

美國官員表示，川普目前正在評估多種選項，還沒決定是否對伊朗採取軍事行動，但在此同時，歐洲也出手了。

廣告 廣告

歐盟外交政策負責人卡拉斯：「歐盟已經實施廣泛制裁，而今天各國部長同意，將伊朗革命衛隊，列為恐怖組織。」

歐盟表示這項措施，是為了加強施壓德黑蘭當局，不是要讓局勢升溫，法國與義大利態度轉變，表態支持相關決定，面對西方的強硬態度。伊朗回應，在威脅氛圍下，無法與美國談判，更強調軍方已經準備好，對任何侵略行為立即反擊。

更多東森新聞報導

最高領袖哈米尼「末日逃亡」？神祕呼號現蹤 深夜急飛莫斯科

市場憂美國可能攻擊伊朗 國際油價勁揚逾3%

美雙航母夾擊伊朗？ 川普下通牒：時間不多了

